На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир

Скоїв смертельну ДТП у стані сп’яніння: на Волині слідчі затримали водія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, близько 10 години, у селі Сільце Луцького району.30-річний мотоцикліст, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та допустив падіння на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди 18-річний пасажир отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.Результат показав, що вміст алкоголю в організмі водія перевищував допустиму норму майже у десять разів.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.Тривають необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди.