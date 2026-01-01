На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир

На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир
Скоїв смертельну ДТП у стані сп’яніння: на Волині слідчі затримали водія.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора,  близько 10 години, у селі Сільце Луцького району.

30-річний мотоцикліст, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та допустив падіння  на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди  18-річний пасажир отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

Результат показав, що вміст алкоголю в організмі водія перевищував допустиму норму майже у  десять разів.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає  позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Тривають необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди.
На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир
На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир
На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися авто та тягач  DAF: двоє постраждалих
Сьогодні, 10:57
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
На Волині п'яний водій мотоцикла скоїв смертельну аварію: загинув 18-річний пасажир
Сьогодні, 10:03
Сьогодні у Луцьку на трьох вулицях тимчасово не буде гарячої та холодної води
Сьогодні, 09:55
Трамп заявиви, що «незабаром» відбудеться зустріч з Зеленським і путіним
Сьогодні, 09:09
Медіа
відео
1/8