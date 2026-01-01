На Волині зіткнулися авто та тягач DAF: двоє постраждалих
Сьогодні, 10:57
Поліція з’ясовує обставини ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 28 жовтня, близько 06:50 на виїзді із села Чаруків Луцького району відбулось зіткнення Volkswagen та сідлового тягача DAF.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля Volkswagen отримали тілесні ушкодження, їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги.
На місці працює слідчо-оперативна група. Проводиться огляд місця ДТП. Попередньо встановлено, що водії тверезі. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 28 жовтня, близько 06:50 на виїзді із села Чаруків Луцького району відбулось зіткнення Volkswagen та сідлового тягача DAF.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля Volkswagen отримали тілесні ушкодження, їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги.
На місці працює слідчо-оперативна група. Проводиться огляд місця ДТП. Попередньо встановлено, що водії тверезі. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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