На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили чотири «Герані»
Сьогодні, 11:24
Вдень 27 жовтня та вночі 28 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 4 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 4 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями.
Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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