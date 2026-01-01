На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили чотири «Герані»





Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.



Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 4 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».



Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями.



Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдень 27 жовтня та вночі 28 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 4 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями.Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

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