На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили чотири «Герані»

На Волині, Рівненщині та Хмельниччині збили чотири «Герані»
Вдень 27 жовтня та вночі 28 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 4 реактивні ударні БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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