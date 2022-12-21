Хлопчики-волонтери у Луцьку зібрали 43 тисячі для Нацгвардії

Хлопчаки, які заснували волонтерський проєкту «Гвардія «Воля» у Луцьку, зібрали 43 тисячі гривень на дрон для Нацгвардії.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 Нацгвардії.У Луцьку група хлопчаків створила свій волонтерський загін. Взявши у приклад дорослих, вони назвали свій підрозділ «Гвардія «Воля».«Я прокинувся зранку від вибухів. Після того я пішов подивився телевізор і там показували, що йде війна. Була тривога. Ми відразу пішли у підвал. Так відбувалося цілий тиждень», - розказуєна позивний «Шторм».«Пізніше всі ми зустрілися в одному дворі. Перший блок-пост у нас був із шиферу. Ми перевіряли людей на слово «паляниця». Казали так: «Добрий день. Скажіть паляниця». Люди нам відповідали й ми надалі поверталися на пост. Другий блок-пост вже був кращий. Ми там зупиняли машини. Казали – «Слава Україні! Скажіть паляниця! Куди прямуєте?». Згодом ми поставили третій блок-пост. Там ми почали збирати пожертви. Назбирали близько двадцяти тисяч і передали їх через волонтерів для військовослужбовців», - розсудливо говорить«З перших днів війни ми побачили що тут стоять військовослужбовці Національної гвардії. Ми вирішили з ними познайомитися. Коли познайомилися ближче, то почали допомагати», - розказуєна позивний «Жижик».«Також ми долучались до збору коштів на дрон. Коли вже все було зібрано, то волонтери приїхали та показали нам як він літає і як скидає гранати. Загалом ми назбирали сорок три тисячі гривень», - розповідає Дмитро.Детальніше про підрозділ хлопчаків-волонтерів «Гвардія «Воля», їхніх чотирилапих побратимів і співпрацю з нацгвардійцями – у відео.