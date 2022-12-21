Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія
Сьогодні, 09:06
Тема фейків та маніпуляцій в Україні не втрачає актуальності. росія та її соратниця у війні – Білорусь продовжують «воювати» і на інформаційному фронті. Громадська організація «Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost продовжують протистояти цій інформаційній війні і допомагати у цьому своїм читачам і читачкам.
У рамках проєкту «Межуємо, але фільтруємо» вийшло чимало спростувань ворожих вкидів, а також кілька навчальних матеріалів, які мають намір розвинути у волинян та волинянок критичне мислення. Однак іноді вкинуте «сміття» не зовсім очевидне або ж навпаки складає враження «невинного» повідомлення, яке має на меті допомогти, як-от публікації на Фейсбук-сторінці «Молитва». Здавалось би, до чого тут росія і як можуть нашкодити репости чи коментарі зі словом «амінь» Збройним силам України? А виявляється, навіть дуже можуть.
Зокрема цю тему озвучили у розмові з відомою медіаексперткою, засновницею фактчекінгового проєкту «НотаЄнота» Альоною Романюк. Про те, чи є зв’язок «Молитви» із російськими спецслужбами, чому не варто розшукувати зниклих воїнів у фейсбуці і чому абревіатуру ІПСО іноді вживати не доречно, – у нашому відео.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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У рамках проєкту «Межуємо, але фільтруємо» вийшло чимало спростувань ворожих вкидів, а також кілька навчальних матеріалів, які мають намір розвинути у волинян та волинянок критичне мислення. Однак іноді вкинуте «сміття» не зовсім очевидне або ж навпаки складає враження «невинного» повідомлення, яке має на меті допомогти, як-от публікації на Фейсбук-сторінці «Молитва». Здавалось би, до чого тут росія і як можуть нашкодити репости чи коментарі зі словом «амінь» Збройним силам України? А виявляється, навіть дуже можуть.
Зокрема цю тему озвучили у розмові з відомою медіаексперткою, засновницею фактчекінгового проєкту «НотаЄнота» Альоною Романюк. Про те, чи є зв’язок «Молитви» із російськими спецслужбами, чому не варто розшукувати зниклих воїнів у фейсбуці і чому абревіатуру ІПСО іноді вживати не доречно, – у нашому відео.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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