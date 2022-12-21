Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія

Тема фейків та маніпуляцій в Україні не втрачає актуальності. росія та її соратниця у війні – Білорусь продовжують «воювати» і на інформаційному фронті. Громадська організація «Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost продовжують протистояти цій інформаційній війні і допомагати у цьому своїм читачам і читачкам.У рамках проєкту «Межуємо, але фільтруємо» вийшло чимало спростувань ворожих вкидів, а також кілька навчальних матеріалів, які мають намір розвинути у волинян та волинянок критичне мислення. Однак іноді вкинуте «сміття» не зовсім очевидне або ж навпаки складає враження «невинного» повідомлення, яке має на меті допомогти, як-от публікації на Фейсбук-сторінці «Молитва». Здавалось би, до чого тут росія і як можуть нашкодити репости чи коментарі зі словом «амінь» Збройним силам України? А виявляється, навіть дуже можуть.Зокрема цю тему озвучили у розмові з відомою медіаексперткою, засновницею фактчекінгового проєкту «НотаЄнота». Про те, чи є зв’язок «Молитви» із російськими спецслужбами, чому не варто розшукувати зниклих воїнів у фейсбуці і чому абревіатуру ІПСО іноді вживати не доречно, – у нашому відео.