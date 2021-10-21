Вірш волинської поліцейської Юлії Гірдвіліс, яка тримає інформаційну оборону столиці

Оприлюднили вірш волинської поліцейської Юлії Гірдвіліс, яка нині тримає інформаційну оборону столиці.

Юлія починала службу в лавах патрульної поліції Волині. Вона – незламна патріотка і самовіддана поліцейська.

«Рашисти нищать країну,
і їх тут нещадно вбивають», - йдеться у вірші.

На музику слова поклав виконавець Сергій Скулинець.


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Теги: війна, Росія, вірш
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