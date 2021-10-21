Вірш волинської поліцейської Юлії Гірдвіліс, яка тримає інформаційну оборону столиці

Юлії Гірдвіліс, яка нині тримає інформаційну оборону столиці.



Юлія починала службу в лавах патрульної поліції Волині. Вона – незламна патріотка і самовіддана поліцейська.



«Рашисти нищать країну,

і їх тут нещадно вбивають», - йдеться у вірші.



На музику слова поклав виконавець Сергій Скулинець.





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