У Ковелі пролунали вибухи: у місті зникла електроенергія

Сьогодні, 28 жовтня, під час повітряної тривоги у Ковелі пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили, що у місті та частині Ковельського району зникло світло.Повітряну тривогу у Ковельському районі оголосили об 11.03. Згодом у місцеві жителі чули вибухи.Пізніше з’явилися повідомлення про відсутність електроенергії в місті." Ковель. Реактивний БпЛА знижує висоту з 3400 до 1400 метрів. Курсом - у бік підстанції. Гучно. Повідомляють, що після вибуху в місті зникло світло", - зазначали моніторингові канали.Інформація про наслідки вибухів, можливі пошкодження та причини знеструмлення наразі офіційно не коментували.