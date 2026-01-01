У Ковелі пролунали вибухи: у місті зникла електроенергія

У Ковелі пролунали вибухи: у місті зникла електроенергія
Сьогодні, 28 жовтня, під час повітряної тривоги у Ковелі пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили, що у місті та частині Ковельського району зникло світло.

Повітряну тривогу у Ковельському районі оголосили об 11.03. Згодом у місцеві жителі чули вибухи.

Пізніше з’явилися повідомлення про відсутність електроенергії в місті.

" Ковель. Реактивний БпЛА знижує висоту з 3400 до 1400 метрів. Курсом - у бік підстанції. Гучно. Повідомляють, що після вибуху в місті зникло світло", - зазначали моніторингові канали.

Інформація про наслідки вибухів, можливі пошкодження та причини знеструмлення наразі офіційно не коментували.

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Теги: Ковель, вибухи
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