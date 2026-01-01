Мешканці двох багатоповерхівок біля Луцька встановили на даху сонячну електростанцію





Як розповіла Юлія Дроздова, сонячна станція та обладнання обійшлися у 1,5 мільйона гривень. З її слів, проєкт реалізували мешканці багатоповерхівки за підтримки державної програми енергоефективності «ГрінДім».



Як ОСББ вдалося втілити цю ідею, для яких потреб використовують вироблену електроенергію та чи допомагає це заощаджувати

Проживає у житловому комплексі в Струмівці разом з сім'єю 4 роки Марія Шлєй. У їхньому п'ятиповерховому будинку резервних джерел живлення не було. Зараз, каже, вони необхідні.



«Головна проблема, коли були відключення світла — що ми були без води. Плюс в тому, що зараз ми можемо зарадити свої гаджети, ноутбуки, хто працює вдома і я вважаю, що це великий плюс», — зазначила жінка.



Рішення про встановлення сонячних панелей для живлення своїх осель у випадку відключень світла люди ухвалили два роки тому. Нині СЕС живить ІТП, освітлення під'їздів, домофони, камери відеоспостереження і два ліфти.



Зі слів Юлії Дроздової, через залежність від свердловини під час відключень електроенергії будинок практично не функціонував, тому шукали альтернативні рішення.



«Так виглядають наші сонячні панелі. Частину розмістили по балансовій системі, частину розмістили на стінах. Вираховували, як буде падати світло, щоб по максимуму його зловити. Панелей поставлено на 25 кВт, при тому інвертор і акумуляторів на 30 кВт», — сказала жінка.



Голова ОСББ зазначила, що 70% витрат на встановлення покрила держава, решту — мешканці. До проєкту долучилося 120 родин: кожна квартира сплатила 5500 гривень.



З її слів, завдяки автономному режиму роботи витрати на електроенергію впали у рази, тобто якщо раніше щомісячні рахунки становили 3–4 тисячі гривень, то тепер вони зменшилися до 200–300 гривень.



«Після встановлення сонячної станції у нас на телефоні встановлений додаток, в я кому ми бачимо генерацію, не зважаючи на те, що сьогодні хмурно і дощик станція всеодно видає 1,34 кВт енергії, плюс у нас заряджені акумулятори і тому зараз з мережі ми фактично нічого не беремо на споживання будинку. Використовуємо свої акумулятори і свою сонячну станцію», — каже жінка.



Сонячна система заряджає акумулятори вдень, а під час тривалих блекаутів вони дозаряджаються від мережі в нічний час. Юлія Дроздова розповіла: якщо мешканцям не вистачатиме наявної потужності, у шафці керування є місце для встановлення ще чотирьох додаткових акумуляторів. Втім, за два роки експлуатації поточного обсягу генерації повністю вистачало.



Мешканка будинку Ірина Карпун зазначила, що автономне живлення вирішило проблеми з холодом у квартирі та відсутністю води взимку.



«Так як є маленька дитина, то світла не було. Води, зимою було дуже холодно. Так як є вода, світло в коридорі. Можна зарядити гаджети, працюють ліфти, шлагбаум, тому нам дуже зручно», — говорить жінка.



У Волинській області з 2025 року й донині реалізували 7 проєктів зі встановлення сонячних електростанцій для багатоквартирних будинків, загальна вартість яких становить понад 15 млн грн, розповів регіональний радник з енергоефективності Петро Лавринюк.



З його слів, альтернативні джерела живлення не лише забезпечують мешканців квартир світлом і водою під час блекаутів, а й знижують навантаження на енергосистему, даючи аварійним службам час на відновлювальні роботи.



«Навіть на даний момент, якщо програма «ГрінДім» не приймає заявки, бо вони вже видали всі кошти, які були передбачені, то є програми кредитні. Зараз є програми, які діють на певних областях, є кредитні програми, які діють по всій Україні і в різних громадах, є місцеві програми, які можуть компенсовувати або частину обладнання, або тіла чи відсотків», — сказав Петро Лавринюк.



Найбільший попит серед ОСББ наразі мають кредити на встановлення сонячних панелей, розповіла керівниця відділення одного з банків Юлія Вінник. З її слів, для оформлення позики потрібен стандартний пакет документів: паспорт, податковий номер, протоколи зборів мешканців, а також рішення про призначення голови правління.



«Зараз є гарна програма по «ГрінДіму». Вона називається «5-7-9%»: там компенсаційні ставки є до трьох років, можна отримати максимальну суму 3 мільйони під 7% відсотків. Перший рік компенсаційна ставка 0%, другий рік — 5 %, третій рік — 7%», — сказала керівниця банківського відділення.



Зі слів регіонального радника з енергоефективності Петра Лавринюка, передусім ОСББ має оцінити, скільки електроенергії споживає будинок і яке обладнання мешканці хочуть забезпечити живленням під час відключень та як довго воно має працювати без централізованого електропостачання.



Лише після цього, додав він, варто ухвалювати рішення про встановлення сонячних панелей, генераторів чи альтернативних джерел енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці двох багатоповерхівок у селі Струмівка поблизу Луцька за підтримки державної програми енергоефективності «ГрінДім» встановили на даху одного з будинків сонячну електростанцію (СЕС), яка забезпечує резервним живленням 120 квартир.Як розповіла Суспільному голова ОСББ, сонячна станція та обладнання обійшлися у 1,5 мільйона гривень. З її слів, проєкт реалізували мешканці багатоповерхівки за підтримки державної програми енергоефективності «ГрінДім».Як ОСББ вдалося втілити цю ідею, для яких потреб використовують вироблену електроенергію та чи допомагає це заощаджуватиПроживає у житловому комплексі в Струмівці разом з сім'єю 4 роки Марія Шлєй. У їхньому п'ятиповерховому будинку резервних джерел живлення не було. Зараз, каже, вони необхідні.«Головна проблема, коли були відключення світла — що ми були без води. Плюс в тому, що зараз ми можемо зарадити свої гаджети, ноутбуки, хто працює вдома і я вважаю, що це великий плюс», — зазначила жінка.Рішення про встановлення сонячних панелей для живлення своїх осель у випадку відключень світла люди ухвалили два роки тому. Нині СЕС живить ІТП, освітлення під'їздів, домофони, камери відеоспостереження і два ліфти.Зі слів Юлії Дроздової, через залежність від свердловини під час відключень електроенергії будинок практично не функціонував, тому шукали альтернативні рішення.«Так виглядають наші сонячні панелі. Частину розмістили по балансовій системі, частину розмістили на стінах. Вираховували, як буде падати світло, щоб по максимуму його зловити. Панелей поставлено на 25 кВт, при тому інвертор і акумуляторів на 30 кВт», — сказала жінка.Голова ОСББ зазначила, що 70% витрат на встановлення покрила держава, решту — мешканці. До проєкту долучилося 120 родин: кожна квартира сплатила 5500 гривень.З її слів, завдяки автономному режиму роботи витрати на електроенергію впали у рази, тобто якщо раніше щомісячні рахунки становили 3–4 тисячі гривень, то тепер вони зменшилися до 200–300 гривень.«Після встановлення сонячної станції у нас на телефоні встановлений додаток, в я кому ми бачимо генерацію, не зважаючи на те, що сьогодні хмурно і дощик станція всеодно видає 1,34 кВт енергії, плюс у нас заряджені акумулятори і тому зараз з мережі ми фактично нічого не беремо на споживання будинку. Використовуємо свої акумулятори і свою сонячну станцію», — каже жінка.Сонячна система заряджає акумулятори вдень, а під час тривалих блекаутів вони дозаряджаються від мережі в нічний час. Юлія Дроздова розповіла: якщо мешканцям не вистачатиме наявної потужності, у шафці керування є місце для встановлення ще чотирьох додаткових акумуляторів. Втім, за два роки експлуатації поточного обсягу генерації повністю вистачало.Мешканка будинкузазначила, що автономне живлення вирішило проблеми з холодом у квартирі та відсутністю води взимку.«Так як є маленька дитина, то світла не було. Води, зимою було дуже холодно. Так як є вода, світло в коридорі. Можна зарядити гаджети, працюють ліфти, шлагбаум, тому нам дуже зручно», — говорить жінка.У Волинській області з 2025 року й донині реалізували 7 проєктів зі встановлення сонячних електростанцій для багатоквартирних будинків, загальна вартість яких становить понад 15 млн грн, розповів регіональний радник з енергоефективностіЗ його слів, альтернативні джерела живлення не лише забезпечують мешканців квартир світлом і водою під час блекаутів, а й знижують навантаження на енергосистему, даючи аварійним службам час на відновлювальні роботи.«Навіть на даний момент, якщо програма «ГрінДім» не приймає заявки, бо вони вже видали всі кошти, які були передбачені, то є програми кредитні. Зараз є програми, які діють на певних областях, є кредитні програми, які діють по всій Україні і в різних громадах, є місцеві програми, які можуть компенсовувати або частину обладнання, або тіла чи відсотків», — сказав Петро Лавринюк.Найбільший попит серед ОСББ наразі мають кредити на встановлення сонячних панелей, розповіла керівниця відділення одного з банків Юлія Вінник. З її слів, для оформлення позики потрібен стандартний пакет документів: паспорт, податковий номер, протоколи зборів мешканців, а також рішення про призначення голови правління.«Зараз є гарна програма по «ГрінДіму». Вона називається «5-7-9%»: там компенсаційні ставки є до трьох років, можна отримати максимальну суму 3 мільйони під 7% відсотків. Перший рік компенсаційна ставка 0%, другий рік — 5 %, третій рік — 7%», — сказала керівниця банківського відділення.Зі слів регіонального радника з енергоефективності Петра Лавринюка, передусім ОСББ має оцінити, скільки електроенергії споживає будинок і яке обладнання мешканці хочуть забезпечити живленням під час відключень та як довго воно має працювати без централізованого електропостачання.Лише після цього, додав він, варто ухвалювати рішення про встановлення сонячних панелей, генераторів чи альтернативних джерел енергії.

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