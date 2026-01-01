Позиції України на фронті залишаються найсильнішими за довгий час війни, - Зеленський





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"Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", - зазначив глава держави.



Президент зауважив що Україна була б в значно кращій позиції за умови надання партнерами допомоги для української ППО.



"Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України - зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, - то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично - в значно кращій позиції", - підкреслив Зеленський.



Нагадаємо, Зеленський повідомив про спецоперацію "Велес", яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".



Глава держави розповів, що українські військові просунулись під землею на понад 15 км. Вони знищили більше сотні російських окупантів, ще більше тридцяти взяли в полон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Позиції України на фронті найсильніші за довгий час повномасштабної війни. Вони були б ще кращими, якби сильною залишалася й підтримка партнерів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського."Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", - зазначив глава держави.Президент зауважив що Україна була б в значно кращій позиції за умови надання партнерами допомоги для української ППО."Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України - зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, - то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично - в значно кращій позиції", - підкреслив Зеленський.Нагадаємо, Зеленський повідомив про спецоперацію "Велес", яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".Глава держави розповів, що українські військові просунулись під землею на понад 15 км. Вони знищили більше сотні російських окупантів, ще більше тридцяти взяли в полон.

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