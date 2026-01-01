Луцьк планує придбати мобільні укриття





Відповідні зміни внесли до програми розвитку цивільного захисту під час сесії у середу, 28 жовтня, пише



Як пояснив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцькради Юрій Кирилюк, на укриття планують використати 12 млн грн, які виділили з бюджету.



Попередньо, їх планують розмістити у місцях великих скупчень людей, але ще поки що немає остаточного рішення, де їх розмістять. Серед варіантів — центральний парк, приватний сектор тощо. Також поки що в міськраді не визначили на яку кількість людей будуть розраховані ці споруди.



Також планується, що після встановлення укриттів, буде визначений балансоутримувач, який буде слідкувати за станом цього майна.

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