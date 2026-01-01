Луцьк планує придбати мобільні укриття

Луцьк планує придбати мобільні укриття
Луцька міська рада планує придбати мобільні укриття для перебування мешканців під час повітряної тривоги.

Відповідні зміни внесли до програми розвитку цивільного захисту під час сесії у середу, 28 жовтня, пише misto.media.

Як пояснив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцькради Юрій Кирилюк, на укриття планують використати 12 млн грн, які виділили з бюджету.

Попередньо, їх планують розмістити у місцях великих скупчень людей, але ще поки що немає остаточного рішення, де їх розмістять. Серед варіантів — центральний парк, приватний сектор тощо. Також поки що в міськраді не визначили на яку кількість людей будуть розраховані ці споруди.

Також планується, що після встановлення укриттів, буде визначений балансоутримувач, який буде слідкувати за станом цього майна.

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Теги: Луцьк, укриття
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