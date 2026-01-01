Стадіон «Авангард» у Луцьку хочуть назвати на честь футболіста збірної України, який загинув на фронті

Романа Максимюка.



Відповідну ініціативу підтримали 34 депутати міської ради. Водночас остаточне рішення про перейменування стадіону ще має бути ухвалене у встановленому порядку.



Депутатський запит під час сесії Луцької міської ради у середу, 28 жовтня, озвучив депутат Євген Ткачук.



Він звернувся до депутатів з проханням увічнити пам'ять відомого футболіста, який після початку повномасштабного вторгнення став на захист України та загинув на фронті.



«Звертаюся до вас від імені багатьох лучан з великим проханням перейменувати луцький стадіон «Авангард» на честь нашого загиблого захисника Романа Максимюка», — зазначив депутат.



Євген Ткачук нагадав, що Роман Максимюк народився 14 червня 1974 року, з дитинства займався футболом, а згодом став професійним спортсменом. Упродовж кар'єри виступав за «Прикарпаття», «Дніпро», «Чорноморець», київське «Динамо» та луцьку «Волинь».



З 1998 до 2002 року футболіст провів п'ять матчів за національну збірну України.



Також депутат повідомив, що командування військової частини подало Романа Максимюка до присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».



У загиблого захисника залишилися дружина, двоє синів та донька.



Від футболіста збірної України до захисника держави

Роман Васильович Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися ще в четвертому класі.



У Вищій лізі чемпіонату України дебютував 25 липня 1995 року в матчі «Прикарпаття» — «Таврія», який завершився з рахунком 4:3.



Після початку повномасштабного російського вторгнення Роман Максимюк активно допомагав українським військовим. Спочатку долучався до благодійних ветеранських футбольних матчів, а восени 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.



Він проходив службу у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.



Вважався зниклим безвісти майже два роки

На початку 2025 року Роман Максимюк зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.



Тривалий час його доля залишалася невідомою. Лише у жовтні 2026 року за результатами ДНК-експертизи вдалося встановити особу загиблого воїна.



У п'ятницю,



Друзі згадували Романа Максимюка як принципову, справедливу та самовіддану людину, яка завжди віддавалася своїй справі до кінця — і на футбольному полі, і на фронті.



«На передовій рубався, як лев», — говорили про нього ті, хто знав захисника.



Поховали Романа Максимюка на кладовищі у селі Гаразджа, у секторі почесних поховань.

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