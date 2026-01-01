Ексгравець збірної України, «Динамо», «Дніпра» та «Волині»: у Луцьку попрощалися з воїном Романом Максимюком
Сьогодні, 14:54
У Луцьку провели в останню дорогу полеглого захисника України Романа Максимюка. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Святої Трійці у п’ятницю, 23 жовтня. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі, колеги-спортсмени, побратими, жителі громади та представники міської влади.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Роман Максимюк — колишній футболіст, півзахисник національної збірної України, київського «Динамо», «Дніпра» та луцької «Волині». Від початку повномасштабного вторгнення він допомагав українським військовим. Спочатку брав участь у благодійних ветеранських матчах, а восени 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.
З початку 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Його особу вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи лише в жовтні 2026 року.
Роман Васильович Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися ще в четвертому класі. У Вищій лізі чемпіонату України дебютував 25 липня 1995 року в матчі «Прикарпаття» — «Таврія», який завершився з рахунком 4:3. За національну збірну України зіграв п’ять матчів.
За словами друзів, Роман Максимюк був однаково принциповим і у футболі, і на полі бою. Він цінував справедливість і віддавався справі до кінця. Недарма про нього говорили: «На передовій рубався, як лев». Саме таким — самовідданим і незламним — він назавжди залишиться в пам’яті тих, хто його знав.
У Романа залишилися дружина Віра та троє дітей.
Воїна поховали в селі Гаразджа, у секторі почесних поховань.
Луцька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав полеглого Героя. Світла пам’ять Романові Максимюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Роман Максимюк — колишній футболіст, півзахисник національної збірної України, київського «Динамо», «Дніпра» та луцької «Волині». Від початку повномасштабного вторгнення він допомагав українським військовим. Спочатку брав участь у благодійних ветеранських матчах, а восени 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.
З початку 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Його особу вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи лише в жовтні 2026 року.
Роман Васильович Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися ще в четвертому класі. У Вищій лізі чемпіонату України дебютував 25 липня 1995 року в матчі «Прикарпаття» — «Таврія», який завершився з рахунком 4:3. За національну збірну України зіграв п’ять матчів.
За словами друзів, Роман Максимюк був однаково принциповим і у футболі, і на полі бою. Він цінував справедливість і віддавався справі до кінця. Недарма про нього говорили: «На передовій рубався, як лев». Саме таким — самовідданим і незламним — він назавжди залишиться в пам’яті тих, хто його знав.
У Романа залишилися дружина Віра та троє дітей.
Воїна поховали в селі Гаразджа, у секторі почесних поховань.
Луцька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав полеглого Героя. Світла пам’ять Романові Максимюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна повернула з полону 270 військових. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Ексгравець збірної України, «Динамо», «Дніпра» та «Волині»: у Луцьку попрощалися з воїном Романом Максимюком
Сьогодні, 14:54
Україна та Росія провели обмін цивільними
Сьогодні, 14:14
У Луцьку п'яний водій авто пошкодив дорожні знаки та світлофор
Сьогодні, 13:34