Ексгравець збірної України, «Динамо», «Дніпра» та «Волині»: у Луцьку попрощалися з воїном Романом Максимюком

Романа Максимюка. Відспівування відбулося в кафедральному соборі Святої Трійці у п’ятницю, 23 жовтня. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, друзі, колеги-спортсмени, побратими, жителі громади та представники міської влади.



Про це



Роман Максимюк — колишній футболіст, півзахисник національної збірної України, київського «Динамо», «Дніпра» та луцької «Волині». Від початку повномасштабного вторгнення він допомагав українським військовим. Спочатку брав участь у благодійних ветеранських матчах, а восени 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.



З початку 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти після виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Його особу вдалося встановити за результатами ДНК-експертизи лише в жовтні 2026 року.



Роман Васильович Максимюк народився 14 червня 1974 року в селі Битків на Івано-Франківщині. Футболом почав займатися ще в четвертому класі. У Вищій лізі чемпіонату України дебютував 25 липня 1995 року в матчі «Прикарпаття» — «Таврія», який завершився з рахунком 4:3. За національну збірну України зіграв п’ять матчів.



За словами друзів, Роман Максимюк був однаково принциповим і у футболі, і на полі бою. Він цінував справедливість і віддавався справі до кінця. Недарма про нього говорили: «На передовій рубався, як лев». Саме таким — самовідданим і незламним — він назавжди залишиться в пам’яті тих, хто його знав.



У Романа залишилися дружина Віра та троє дітей.



Воїна поховали в селі Гаразджа, у секторі почесних поховань.



Луцька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав полеглого Героя. Світла пам’ять Романові Максимюку.



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