Україна повернула з полону 270 військових. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Україна та росія провели обмін військовополоненими, у межах якого додому повернули 270 українських військових.
Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених із полону військові-найгвардійці, зокрема воїни «Азову», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських мил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.
Більшість із них були в полоні ще з 2022 року та захищали Україну в Маріуполі. Крім того, повернули тих, хто боронив Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.
Серед звільнених 38 офіцерів і військовослужбовці, хто перебував у полоні з 2018 та 2020 років.
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Про це повідомили президент Володимир Зеленський і Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Серед звільнених із полону військові-найгвардійці, зокрема воїни «Азову», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських мил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.
Більшість із них були в полоні ще з 2022 року та захищали Україну в Маріуполі. Крім того, повернули тих, хто боронив Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.
Серед звільнених 38 офіцерів і військовослужбовці, хто перебував у полоні з 2018 та 2020 років.
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