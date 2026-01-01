Україна повернула з полону 270 військових. ФОТО

Україна та росія провели обмін військовополоненими, у межах якого додому повернули 270 українських військових.Про це повідомили президенті Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.Серед звільнених із полону військові-найгвардійці, зокрема воїни «Азову», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських мил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.Більшість із них були в полоні ще з 2022 року та захищали Україну в Маріуполі. Крім того, повернули тих, хто боронив Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.Серед звільнених 38 офіцерів і військовослужбовці, хто перебував у полоні з 2018 та 2020 років.