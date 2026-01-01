З російського полону звільнили двох волинян Максима Трофімчука та Максима Романюка





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"Сьогодні, у результаті перемовного процесу, 270 українців повернулися додому з російського полону. Серед них – двоє волинян:



Романюк Максим Русланович, 1991 року народження, військовослужбовець бригади «Азов» Національної гвардії України, с. Гряди Іваничівської громади.



Трофімчук Максим Вікторович, 1995 року народження, військовослужбовець Державної прикордонної служби України, родом із села Боратин.



Дякую Президенту України Володимиру Зеленському, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всім, хто долучається до перемовин і повернення наших людей.



Щиро радію, що Максим Романюк і Максим Трофімчук знову на рідній землі. Кожне таке повернення – це довгоочікувана мить для самих захисників, їхніх рідних та всієї Волині", - зазначив виконувач обовязків голови Волинської ОВА Роман Романюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серед звільнених з російського полону – двоє волинян.Про це повідомили у Волинській ОВА."Сьогодні, у результаті перемовного процесу,. Серед них – двоє волинян:, 1991 року народження, військовослужбовець бригади «Азов» Національної гвардії України, с. Гряди Іваничівської громади., 1995 року народження, військовослужбовець Державної прикордонної служби України, родом із села Боратин.Дякую Президенту України, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всім, хто долучається до перемовин і повернення наших людей.Щиро радію, що Максим Романюк і Максим Трофімчук знову на рідній землі. Кожне таке повернення – це довгоочікувана мить для самих захисників, їхніх рідних та всієї Волині", - зазначив виконувач обовязків голови Волинської ОВА

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