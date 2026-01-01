Білорусь допомагає у інші способи Росії вбивати українців: вмикає ретранслятори, - ДПСУ





Про це сказав у телеефірі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає



«Загроза (з боку Білорусі - ред.), звісно, залишається, але сказати, щоб ми мали якусь попередню інформацію або, власне, фіксували підготовку до таких дій безпосередньо поряд нашого кордону, цього, на щастя, немає. Тобто ворог - Росія - не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону», - зауважив речник.



Водночас Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи територію для роботи ретрансляторів.



«Тому в більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі. Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців», - зазначив Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі не фіксується перекидання російських військ, однак Лукашенко дозволяє й надалі використовувати ретранслятори для російських безпілотників, які вбивають українців.Про це сказав у телеефірі речник Державної прикордонної служби, передає Укрінформ «Загроза (з боку Білорусі - ред.), звісно, залишається, але сказати, щоб ми мали якусь попередню інформацію або, власне, фіксували підготовку до таких дій безпосередньо поряд нашого кордону, цього, на щастя, немає. Тобто ворог - Росія - не перекидає додаткові сили на територію Білорусі, якщо говорити там про піхотні групи або, власне, підрозділи. А сама Білорусь не підтягує додаткових своїх сил безпосередньо до нашого кордону», - зауважив речник.Водночас Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи територію для роботи ретрансляторів.«Тому в більшості зараз Білорусь продовжує надавати підтримку Росії тими самими ретрансляторами, коли повітряні засоби, які запускає Росія по території України, підживлюються саме з території Білорусі. Певно, Лукашенко розуміє наслідки, якщо він вступить своїми підрозділами у війну проти нашої країни, що його підрозділи будуть зазнавати втрат, і тому він намагається уникнути таких кроків. Натомість готовий допомагати у інші способи Росії вбивати українців», - зазначив Демченко.

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