Меланія Трамп домовилася про перемир’я в Олешках із 29 жовтня для евакуації населення, - Білий дім





Про це йдеться на сайті Білого дому, пише



Там заявили, що припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом.



Меланія Трамп буцімто відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови. Як кажуть у Білому домі, локальне припинення вогню набуде чинності 29 жовтня.



Відповідно до нього, цивільні представники керівництва росії та України, які не належать до військових структур, спільно відвідають мешканців Олешок у їхніх домівках і визначать, якої допомоги вони потребують. Охочі евакуюватись отримають підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення.



За словами самої першої леді США, вона очікує, що дехто з мешканців захоче виїхати до України, а дехто — до росії.



«Я також забезпечила незалежну американську медіаорганізацію для супроводу й документування російських та українських команд на місцях протягом усього процесу. Це відіграватиме значну роль у забезпеченні сумлінного виконання побажань кожної родини», — сказала вона.



Днями уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець казав, що Україна «максимально просунулася» в переговорах щодо евакуації людей з Олешок, і висловлював сподівання, що невдовзі будуть результати щодо цього.



Про ситуацію в Олешках



Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.



В Олешках і районі поблизу можуть залишатися понад 6 тисяч мешканців, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають у сірій зоні поруч із лінією фронту.



16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині.



Після цього українські військові двічі передавали місцевим мешканцям продукти дронами — удруге, зокрема, доставити вдалося майже 400 пакунків із харчовими продуктами, медикаментами та дитячими наборами загальною вагою 4 тонни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та росія домовилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках на Херсонщині, щоб забезпечити ввезення гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення.Про це йдеться на сайті Білого дому, пише Громадське Там заявили, що припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом.Меланія Трамп буцімто відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови. Як кажуть у Білому домі, локальне припинення вогню набуде чинності 29 жовтня.Відповідно до нього, цивільні представники керівництва росії та України, які не належать до військових структур, спільно відвідають мешканців Олешок у їхніх домівках і визначать, якої допомоги вони потребують. Охочі евакуюватись отримають підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення.За словами самої першої леді США, вона очікує, що дехто з мешканців захоче виїхати до України, а дехто — до росії.«Я також забезпечила незалежну американську медіаорганізацію для супроводу й документування російських та українських команд на місцях протягом усього процесу. Це відіграватиме значну роль у забезпеченні сумлінного виконання побажань кожної родини», — сказала вона.Днями уповноважений Верховної Ради з прав людиниказав, що Україна «максимально просунулася» в переговорах щодо евакуації людей з Олешок, і висловлював сподівання, що невдовзі будуть результати щодо цього.Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.В Олешках і районі поблизу можуть залишатися понад 6 тисяч мешканців, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають у сірій зоні поруч із лінією фронту.16 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росія тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію з евакуації людей з окупованих Олешок на Херсонщині.Після цього українські військові двічі передавали місцевим мешканцям продукти дронами — удруге, зокрема, доставити вдалося майже 400 пакунків із харчовими продуктами, медикаментами та дитячими наборами загальною вагою 4 тонни.

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