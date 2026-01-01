У Луцьку завтра прощатимуться із захисником Юрієм Андрійчуком

Юрія Андрійчука.



Про це



О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до Свято-Покровського кафедрального собору, де відбудеться відспівування захисника.



Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Юрія Андрійчука в останню дорогу", - зазначають у міській раді.



Вічна і світла пам’ять Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 24 жовтня, у Луцьку відбудеться чин похорону захисника УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до Свято-Покровського кафедрального собору, де відбудеться відспівування захисника.Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа."Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Юрія Андрійчука в останню дорогу", - зазначають у міській раді.Вічна і світла пам’ять Герою!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію