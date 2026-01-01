У Луцьку завтра прощатимуться із захисником Юрієм Андрійчуком

У Луцьку завтра прощатимуться із захисником Юрієм Андрійчуком
У суботу, 24 жовтня, у Луцьку відбудеться чин похорону захисника України Юрія Андрійчука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

О 10:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до Свято-Покровського кафедрального собору, де відбудеться відспівування захисника.

Поховають воїна в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

"Жителів Луцької громади закликаємо долучитися до прощання та гідно провести Юрія Андрійчука в останню дорогу", - зазначають у міській раді.

Вічна і світла пам’ять Герою!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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