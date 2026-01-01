Які прогнози волинських синоптиків на суботу, 24 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології



Прогноз погоди на 24 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 12-14°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 10-15°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 24 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорологіїХмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 12-14°.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 10-15°.

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