Що продають на волинському ринку: ціни на овочі, фрукти та саджанці





Журналісти



На прилавках можна знайти різноманітну городину. Огірки продають по 100 гривень, помідори — від 50 до 65 гривень. Перець коштує 30, 60 або 80 гривень за кілограм. Капусту продають по 40 гривень, моркву — по 25. Також продають гарбузи.



На ринку продають і фрукти: груші по 40 гривень, яблука — по 30. Печериці коштують 50 гривень, а чищені — 120 гривень.



Окрім продуктів, продавці пропонують квіти у вазонах. Зокрема, можна придбати хризантеми за 80, 100 та 150 гривень — ціна залежить від розміру рослини.



Також у продажу є саджанці плодових і декоративних дерев. Серед них — груші, сливи, персики та невеликі ялинки.



Водночас звичний вигляд ринку змінився. Частини торгових рядів уже немає, контейнери вивезли, а на території триває реконструкція.



Поруч із ринком можна побачити й «стихійну торгівлю», продавці розкладають продукцію біля огорожі, а не на торгових місцях усередині. Тут пропонують картоплю, фрукти, саджанці дерев і квіти.



Торгівля поза межами спеціально відведених місць має свої обмеження. У серпні 2026 року Муніципальна варта Нововолинська повідомляла про перевірки торгівлі у невстановлених місцях і нагадувала, що за порушення місцевих правил благоустрою може загрожувати штраф до 1700 гривень. Окреме питання — дотримання санітарних вимог і забезпечення належних умов зберігання.



Попри зміни на території ринку, осінній асортимент залишається різноманітним: від городини та фруктів до квітів і саджанців для майбутніх посадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінь — пора сезонних овочів і фруктів, які можна придбати й на ринку в Нововолинську. Тут також пропонують квіти у вазонах і саджанці дерев.Журналісти БУГу побували на ринку, щоб подивитися, який асортимент пропонують продавці, скільки коштують продукти та чи є «стихійна торгівля» біля огорожі.На прилавках можна знайти різноманітну городину. Огірки продають по 100 гривень, помідори — від 50 до 65 гривень. Перець коштує 30, 60 або 80 гривень за кілограм. Капусту продають по 40 гривень, моркву — по 25. Також продають гарбузи.На ринку продають і фрукти: груші по 40 гривень, яблука — по 30. Печериці коштують 50 гривень, а чищені — 120 гривень.Окрім продуктів, продавці пропонують квіти у вазонах. Зокрема, можна придбати хризантеми за 80, 100 та 150 гривень — ціна залежить від розміру рослини.Також у продажу є саджанці плодових і декоративних дерев. Серед них — груші, сливи, персики та невеликі ялинки.Водночас звичний вигляд ринку змінився. Частини торгових рядів уже немає, контейнери вивезли, а на території триває реконструкція.Поруч із ринком можна побачити й «стихійну торгівлю», продавці розкладають продукцію біля огорожі, а не на торгових місцях усередині. Тут пропонують картоплю, фрукти, саджанці дерев і квіти.Торгівля поза межами спеціально відведених місць має свої обмеження. У серпні 2026 року Муніципальна варта Нововолинська повідомляла про перевірки торгівлі у невстановлених місцях і нагадувала, що за порушення місцевих правил благоустрою може загрожувати штраф до 1700 гривень. Окреме питання — дотримання санітарних вимог і забезпечення належних умов зберігання.Попри зміни на території ринку, осінній асортимент залишається різноманітним: від городини та фруктів до квітів і саджанців для майбутніх посадок.

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