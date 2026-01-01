Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Ленартовича
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель Ленартовича Анатолія Анатолійовича, 14 березня 1986 року народження, жителя селища Ратне.
Про це інформує очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.
Довгі місяці він вважався зниклим безвісти. У серцях рідних жила надія, що одного дня він повернеться додому.
Та, на жаль, Анатолій загинув 3 листопада 2025 року.
"Немає слів, здатних вгамувати біль родини, яка так довго жила між надією і страхом. Війна безжально забирає найцінніше — людські життя, чиїсь мрії, майбутнє, можливість обійняти рідних і просто бути поруч із тими, хто любить", - написав Віталій Бірук.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.
Довгі місяці він вважався зниклим безвісти. У серцях рідних жила надія, що одного дня він повернеться додому.
Та, на жаль, Анатолій загинув 3 листопада 2025 року.
"Немає слів, здатних вгамувати біль родини, яка так довго жила між надією і страхом. Війна безжально забирає найцінніше — людські життя, чиїсь мрії, майбутнє, можливість обійняти рідних і просто бути поруч із тими, хто любить", - написав Віталій Бірук.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Після прильотів роблять висновки»: як під час тривог працюють магазини, аптеки та заклади культури у Луцьку
Сьогодні, 21:45
Місячні контактні лінзи: кому підходить такий режим заміни
Сьогодні, 21:41
Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Ленартовича
Сьогодні, 21:15