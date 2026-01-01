Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Ленартовича

Місяці невідомості: підтвердилася загибель Героя з Волині Анатолія Ленартовича
Підтвердилася загибель Ленартовича Анатолія Анатолійовича, 14 березня 1986 року народження, жителя селища Ратне.

Про це інформує очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.

Довгі місяці він вважався зниклим безвісти. У серцях рідних жила надія, що одного дня він повернеться додому.

Та, на жаль, Анатолій загинув 3 листопада 2025 року.

"Немає слів, здатних вгамувати біль родини, яка так довго жила між надією і страхом. Війна безжально забирає найцінніше — людські життя, чиїсь мрії, майбутнє, можливість обійняти рідних і просто бути поруч із тими, хто любить", - написав Віталій Бірук.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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