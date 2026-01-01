«Після прильотів роблять висновки»: як під час тривог працюють магазини, аптеки та заклади культури у Луцьку





Про це в коментарі Роман Романюк.



Як під час тривоги працюють заклади у Луцьку



Керуюча магазином Олена Новопольцева каже: рішення про припинення роботи ухвалюють залежно від рівня небезпеки. Під час червоного рівня магазин повністю зачиняють, а працівниці йдуть в укриття. Під час жовтого — стежать за повідомленнями в Telegram-каналах і застосунку «Повітряна тривога».



«Якщо вже підвищена небезпека йде саме для міста Луцька, підлітає до нас, дівчата закриваються. Тоді швиденько розраховуємо, повідомляємо людей, що підвищена небезпека для нашого міста, просимо розрахуватися, покинути магазин і піти в укриття», — каже Олена Новопольцева.



Керуюча магазином зазначає, що зараз покупців стало значно менше. З її слів, люди частіше обирають безпечні місця та укриття.



Під час жовтого рівня небезпеки аптека продовжує працювати, говорить фармацевтка Катерина Бляшук.



«Обов'язково спостерігаємо за картою тривог. Якщо вже червоний, то ми закриваємося і просимо відвідувачів піти в укриття. Так само самі спускаємося в укриття», — каже Катерина Бляшук.



У Палаці культури Луцька під час повітряної тривоги, за словами чергової Галини Василівни, припиняють заходи та репетиції.



«Тільки починається тривога, Палац культури у Луцьку закривається. Люди не залишаються тут. Крім чергової і прибиральниці. Репетиції всі відміняються. Ідуть всі в сховище», — розповідає чергова Галина Василівна.



Чи ходять мешканці Луцька в укриття



На думку лучанки Лідії Якимівни, після обстрілів люди більше зважають на небезпеку та намагаються уникати перебування на вулиці під час загроз.



«Закриваються, молодці. Де малі ларьочки, то не знаю, але в більшості закриваються. Оце після цих прильотів люди роблять висновки — щоб вберегти і своє життя, і інших», — розповідає жінка.



Родина Івана переїхала зі столиці до Луцька.



«Ми переїхали жити сюди, коли почалися цілодобові обстріли Києва. В Києві ми ходили, коли були тривоги вночі, а в Луцьку ще не ходили. Іноді виходимо в коридор», — каже чоловік.



Лучанка Альона Гунько розповідає: коли з'являються повідомлення про можливу тривогу, намагаються з дитиною гуляти ближче до дому.



«Коли встигаємо, спускаємось в укриття, коли ні, то просто виходимо в коридор, так як казали, що ж, коли збивають, бігти не можна», — говорить жінка.



Через обстріли в будинку в районі 40-го кварталу Луцька, де мешкає Валентина Онищук, потріскався фундамент, а дах зазнав пошкоджень.



«Ми за свої кошти все зробили, тому що не дочекалися міської ради. Здоров'я у всіх підкосилося страшно. Дитинство моє пройшло в ту війну. Ніхто не подумав, що зараз так буде. А зараз неможливо», — говорить Валентина Онищук.



Пенсіонерка Галина Костянтинівна зізнається: в укриття не завжди спускаються.



«Живемо в умовах війни, а що зробити? Мусимо витримувати так, як є. Але надіємось на краще. Надіємось на наших воїнів. Молимося за них. І хай запанує переможний мир на нашій неньці Україні», — каже лучанка.



Що кажуть у Волинській ОВА про роботу бізнесу під час тривог



За словами виконувача обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка жовтий рівень сигналу повітряної тривоги дає підприємцям можливість продовжувати роботу.



«Всі втомилися, виснажилися, і люди, реагуючи на повітряні тривоги, — каже посадовець. — Ті, хто вважають, що жовтий рівень сигналу — це є дійсно небезпечно, звичайно, закриваються і відправляють своїх працівників, відвідувачів в укриття».



Як додав Роман Романюк, уряд напрацьовує нові правила для суб'єктів господарювання з 4 грудня цього року, за якими наявність укриття стане важливою умовою продовження роботи підприємств навіть за жовтого рівня небезпеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час жовтого рівня повітряної тривоги підприємства та заклади Луцька можуть продовжувати роботу за умови дотримання правил безпеки: відвідувачі та працівники повинні мати доступ до укриттів. Із 4 грудня цього року правила роботи бізнесу зміняться.Про це в коментарі Суспільному розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністраціїКеруюча магазиномкаже: рішення про припинення роботи ухвалюють залежно від рівня небезпеки. Під час червоного рівня магазин повністю зачиняють, а працівниці йдуть в укриття. Під час жовтого — стежать за повідомленнями в Telegram-каналах і застосунку «Повітряна тривога».«Якщо вже підвищена небезпека йде саме для міста Луцька, підлітає до нас, дівчата закриваються. Тоді швиденько розраховуємо, повідомляємо людей, що підвищена небезпека для нашого міста, просимо розрахуватися, покинути магазин і піти в укриття», — каже Олена Новопольцева.Керуюча магазином зазначає, що зараз покупців стало значно менше. З її слів, люди частіше обирають безпечні місця та укриття.Під час жовтого рівня небезпеки аптека продовжує працювати, говорить фармацевтка«Обов'язково спостерігаємо за картою тривог. Якщо вже червоний, то ми закриваємося і просимо відвідувачів піти в укриття. Так само самі спускаємося в укриття», — каже Катерина Бляшук.У Палаці культури Луцька під час повітряної тривоги, за словами чергової, припиняють заходи та репетиції.«Тільки починається тривога, Палац культури у Луцьку закривається. Люди не залишаються тут. Крім чергової і прибиральниці. Репетиції всі відміняються. Ідуть всі в сховище», — розповідає чергова Галина Василівна.На думку лучанки Лідії Якимівни, після обстрілів люди більше зважають на небезпеку та намагаються уникати перебування на вулиці під час загроз.«Закриваються, молодці. Де малі ларьочки, то не знаю, але в більшості закриваються. Оце після цих прильотів люди роблять висновки — щоб вберегти і своє життя, і інших», — розповідає жінка.Родинапереїхала зі столиці до Луцька.«Ми переїхали жити сюди, коли почалися цілодобові обстріли Києва. В Києві ми ходили, коли були тривоги вночі, а в Луцьку ще не ходили. Іноді виходимо в коридор», — каже чоловік.Лучанкарозповідає: коли з'являються повідомлення про можливу тривогу, намагаються з дитиною гуляти ближче до дому.«Коли встигаємо, спускаємось в укриття, коли ні, то просто виходимо в коридор, так як казали, що ж, коли збивають, бігти не можна», — говорить жінка.Через обстріли в будинку в районі 40-го кварталу Луцька, де мешкає, потріскався фундамент, а дах зазнав пошкоджень.«Ми за свої кошти все зробили, тому що не дочекалися міської ради. Здоров'я у всіх підкосилося страшно. Дитинство моє пройшло в ту війну. Ніхто не подумав, що зараз так буде. А зараз неможливо», — говорить Валентина Онищук.Пенсіонерказізнається: в укриття не завжди спускаються.«Живемо в умовах війни, а що зробити? Мусимо витримувати так, як є. Але надіємось на краще. Надіємось на наших воїнів. Молимося за них. І хай запанує переможний мир на нашій неньці Україні», — каже лучанка.За словами виконувача обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка жовтий рівень сигналу повітряної тривоги дає підприємцям можливість продовжувати роботу.«Всі втомилися, виснажилися, і люди, реагуючи на повітряні тривоги, — каже посадовець. — Ті, хто вважають, що жовтий рівень сигналу — це є дійсно небезпечно, звичайно, закриваються і відправляють своїх працівників, відвідувачів в укриття».Як додав Роман Романюк, уряд напрацьовує нові правила для суб'єктів господарювання з 4 грудня цього року, за якими наявність укриття стане важливою умовою продовження роботи підприємств навіть за жовтого рівня небезпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію