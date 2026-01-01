Що відомо про особисте життя ведучих шоу «Хто зверху»





Хто бере участь у шоу

Леся Нікітюк заручена з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, із яким виховує сина Оскара. У жовтні 2026 року ведуча повідомила, що офіційного весілля ще не було. А Володимир Дантес раніше був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою, а влітку 2026 року підтвердив нові стосунки.



Окрім капітанів, до студії запрошують акторів, музикантів, спортсменів і коміків. Серед гостей сезону організатори називали таких учасників:



YAKTAK — співак, який уперше долучився до зіркових змагань;

Ольга Сумська — українська акторка, запрошена до нового сезону;

Владислав Гераскевич — скелетоніст, який представляє спортивну сферу;

Тіна Кароль — співачка, яка вже брала участь у попередніх випусках;

Фіма Константиновський — телеведучий і постійний гість програми.

В одному випуску команди проходять кілька раундів на кмітливість, уважність і швидкість реакції. За дотриманням правил стежить суддя Олександр Педан.



Шоу транслюють на Новому каналі. Якщо вам не вдається підлаштовуватися під графік телепрограми, то зручніше зареєструватися на стримінговому сервісі. На онлайн-порталах можна вмикати популярні телеканали тоді, коли зручно. Користувачі створюють власний графік перегляду контенту, адже є функція запису трансляції. Крім того, легко ставити відео на паузу.



Як вибирають зіркових гостей

Учасників запрошує команда виробництва шоу. У програмі виступають як дебютанти, так і знаменитості, які вже неодноразово змагалися в студії. Докладну внутрішню процедуру відбору організатори публічно не розкривали.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завжди цікавіше дивитися програму, коли знаєш щось про її учасників. Наприклад, у шоу «Хто зверху» 2026 беруть участь різні відомі люди, а от ведучі змінюються значно рідше. Тому варто трішки ознайомитися з їхньою біографією. Докладніше на цю тему — далі в статті.заручена з військовослужбовцем, із яким виховує сина Оскара. У жовтні 2026 року ведуча повідомила, що офіційного весілля ще не було. Араніше був одружений зі співачкою, а влітку 2026 року підтвердив нові стосунки.Окрім капітанів, до студії запрошують акторів, музикантів, спортсменів і коміків. Серед гостей сезону організатори називали таких учасників:В одному випуску команди проходять кілька раундів на кмітливість, уважність і швидкість реакції. За дотриманням правил стежить суддяШоу транслюють на Новому каналі. Якщо вам не вдається підлаштовуватися під графік телепрограми, то зручніше зареєструватися на стримінговому сервісі. На онлайн-порталах можна вмикати популярні телеканали тоді, коли зручно. Користувачі створюють власний графік перегляду контенту, адже є функція запису трансляції. Крім того, легко ставити відео на паузу.Учасників запрошує команда виробництва шоу. У програмі виступають як дебютанти, так і знаменитості, які вже неодноразово змагалися в студії. Докладну внутрішню процедуру відбору організатори публічно не розкривали.Якщо бажаєте урізноманітнити свій вечір, реєструйтеся на сайті SWEET.TV. Гарна якість зображення, велика кількість каналів, цікавий контент — вагомі переваги. Крім того, є безплатний пробний період, що дає змогу самостійно відчути всі переваги платформи.

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