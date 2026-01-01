Що відомо про особисте життя ведучих шоу «Хто зверху»

Що відомо про особисте життя ведучих шоу «Хто зверху»
Завжди цікавіше дивитися програму, коли знаєш щось про її учасників. Наприклад, у шоу «Хто зверху» 2026 беруть участь різні відомі люди, а от ведучі змінюються значно рідше. Тому варто трішки ознайомитися з їхньою біографією. Докладніше на цю тему — далі в статті.

Хто бере участь у шоу


Леся Нікітюк заручена з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, із яким виховує сина Оскара. У жовтні 2026 року ведуча повідомила, що офіційного весілля ще не було. А Володимир Дантес раніше був одружений зі співачкою Надею Дорофєєвою, а влітку 2026 року підтвердив нові стосунки.

Окрім капітанів, до студії запрошують акторів, музикантів, спортсменів і коміків. Серед гостей сезону організатори називали таких учасників:

  • YAKTAK — співак, який уперше долучився до зіркових змагань;

  • Ольга Сумська — українська акторка, запрошена до нового сезону;

  • Владислав Гераскевич — скелетоніст, який представляє спортивну сферу;

  • Тіна Кароль — співачка, яка вже брала участь у попередніх випусках;

  • Фіма Константиновський — телеведучий і постійний гість програми.

    • В одному випуску команди проходять кілька раундів на кмітливість, уважність і швидкість реакції. За дотриманням правил стежить суддя Олександр Педан.

    Шоу транслюють на Новому каналі. Якщо вам не вдається підлаштовуватися під графік телепрограми, то зручніше зареєструватися на стримінговому сервісі. На онлайн-порталах можна вмикати популярні телеканали тоді, коли зручно. Користувачі створюють власний графік перегляду контенту, адже є функція запису трансляції. Крім того, легко ставити відео на паузу.

    Як вибирають зіркових гостей


    Учасників запрошує команда виробництва шоу. У програмі виступають як дебютанти, так і знаменитості, які вже неодноразово змагалися в студії. Докладну внутрішню процедуру відбору організатори публічно не розкривали.

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    Теги: хто зверху, шоу
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