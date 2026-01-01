24 жовтня на Волині: гортаючи календар

Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького(на фото).Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської радита ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органівІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій, Петро.ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Сьогодні також Всесвітній день боротьби з поліомієлітом — глобальна ініціатива з викорінення цього захворювання.24 жовтня - Міжнародний день дипломатів.