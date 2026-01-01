24 жовтня на Волині: гортаючи календар

24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Олександр Мишковець (на фото).

Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Іраклій, Миколай, Іван, Олексій, Георгій, Афанасій, Петро.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

Сьогодні також Всесвітній день боротьби з поліомієлітом — глобальна ініціатива з викорінення цього захворювання.
24 жовтня - Міжнародний день дипломатів.

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Теги: день народження, свята, іменини
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