Чи очікувати магнітні бурі 24 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 24 жовтня: прогноз
У суботу, 24 жовтня 2026 року, на Землі очікуються слібкі магнітні бурі.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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