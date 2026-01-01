Чи очікувати магнітні бурі 24 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У суботу, 24 жовтня 2026 року, на Землі очікуються слібкі магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
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За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2,7 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.
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