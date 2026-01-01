Курс валют на 24 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 24 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 24 жовтня. Долар додав 3 коп, тим часом євро втратив у ціні аж 13 коп, а злотий зменшився на 4 коп.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 45,05 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,43 (-13 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий— 11,54 (-4 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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