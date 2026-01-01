Податок на перекази від родичів: кому і в яких випадках доведеться платити





У Державній податковій службі пояснюють, що далеко не кожен переказ на банківську картку вважається доходом, з якого необхідно сплачувати податки. Коли ви перераховуєте власні заощадження між членами родини чи отримуєте фінансову підтримку від близьких, такі гроші не оподатковуються автоматично.



Згідно із Податковим кодексом України (стаття 174), грошові подарунки від родичів першого та другого ступенів споріднення підпадають під нульову ставку податку на доходи фізичних осіб. Це означає, що подавати декларацію лише через отримання таких переказів від близьких не потрібно.



До першого ступеня споріднення належать:



батьки;



чоловік, дружина;



діти, зокрема усиновлені.



До другого ступеня споріднення належать:



рідні брати та сестри,



бабусі й дідусі



онуки.



Наприклад, коли батьки перераховують дорослій дитині кошти на житло, лікування чи буденні потреби, це не змушує її звітувати перед податковою та платити податки. Те саме стосується й грошових подарунків між подружжям або від бабусь і дідусів онукам.



Фахівці наголошують, що ключову роль відіграють обставини операції й призначення платежу. Переказ власних заощаджень, повернення позики, розрахунок за спільні покупки та подарунок — це зовсім різні фінансові операції. Тому не слід вважати будь-яке надходження на картку безподатковим подарунком тільки тому, що гроші надіслала близька людина.



Коли за переказ від родича доведеться відзвітувати та чи заблокує операцію банк



Зовсім інші правила діють тоді, коли гроші надсилає людина, яка не належить до найближчого кола родичів. Наприклад, подарунки від дядька, тітки, двоюрідного брата чи сестри Податковий кодекс не вважає переказами від першого чи другого ступенів споріднення, тому такі суми підлягають оподаткуванню.



Якщо ж грошовий переказ надходить з-за кордону, набувають чинності спеціальні норми щодо іноземних доходів. У цьому разі податки залежать від того, де саме зареєстровані як платники податків відправник і отримувач, а також від призначення самих коштів. Через це в подібних ситуаціях варто завчасно уточнити правила, які застосовуються до конкретного переказу.



Окремим нюансом є банківський фінансовий моніторинг. Навіть коли перерахована від рідних сума не підлягає оподаткуванню, фінустанова має право запросити пояснення або підтвердження походження цих грошей. Це зазвичай трапляється, якщо транзакція є великою, нетиповою або виходить за межі вашої звичайної фінансової активності. Сам по собі такий запит від банку зовсім не свідчить про якісь порушення закону з вашого боку.



Фахівці рекомендують під час переказу значних коштів тримати під рукою документи, здатні підтвердити джерело фінансів. Це можуть бути чеки, виписки, документи про родинні зв’язки чи договір дарування, якщо його укладали. Наявність таких паперів допоможе швидко закрити питання у разі виникнення перевірки.



У підсумку, грошові перекази від батьків, дітей, подружжя, рідних братів і сестер, дідусів, бабусь та онуків за дотримання законодавчих вимог не потребують заповнення декларації й не оподатковуються. Проте якщо сума надійшла від далеких родичів чи сторонніх осіб, варто завчасно вивчити податкові норми, щоб чітко розуміти потребу у поданні декларації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переказ грошей між близькими родичами в Україні не підлягає обов’язковому оподаткуванню. Утім, наявність податків чи їхня відсутність безпосередньо залежать від ступеня споріднення, призначення платежу та того, чи вважається ця сума подарунком або іншим видом доходу, пише ТСН У Державній податковій службі пояснюють, що далеко не кожен переказ на банківську картку вважається доходом, з якого необхідно сплачувати податки. Коли ви перераховуєте власні заощадження між членами родини чи отримуєте фінансову підтримку від близьких, такі гроші не оподатковуються автоматично.Згідно із Податковим кодексом України (стаття 174), грошові подарунки від родичів першого та другого ступенів споріднення підпадають під нульову ставку податку на доходи фізичних осіб. Це означає, що подавати декларацію лише через отримання таких переказів від близьких не потрібно.До першого ступеня споріднення належать:батьки;чоловік, дружина;діти, зокрема усиновлені.До другого ступеня споріднення належать:рідні брати та сестри,бабусі й дідусіонуки.Наприклад, коли батьки перераховують дорослій дитині кошти на житло, лікування чи буденні потреби, це не змушує її звітувати перед податковою та платити податки. Те саме стосується й грошових подарунків між подружжям або від бабусь і дідусів онукам.Фахівці наголошують, що ключову роль відіграють обставини операції й призначення платежу. Переказ власних заощаджень, повернення позики, розрахунок за спільні покупки та подарунок — це зовсім різні фінансові операції. Тому не слід вважати будь-яке надходження на картку безподатковим подарунком тільки тому, що гроші надіслала близька людина.Зовсім інші правила діють тоді, коли гроші надсилає людина, яка не належить до найближчого кола родичів. Наприклад, подарунки від дядька, тітки, двоюрідного брата чи сестри Податковий кодекс не вважає переказами від першого чи другого ступенів споріднення, тому такі суми підлягають оподаткуванню.Якщо ж грошовий переказ надходить з-за кордону, набувають чинності спеціальні норми щодо іноземних доходів. У цьому разі податки залежать від того, де саме зареєстровані як платники податків відправник і отримувач, а також від призначення самих коштів. Через це в подібних ситуаціях варто завчасно уточнити правила, які застосовуються до конкретного переказу.Окремим нюансом є банківський фінансовий моніторинг. Навіть коли перерахована від рідних сума не підлягає оподаткуванню, фінустанова має право запросити пояснення або підтвердження походження цих грошей. Це зазвичай трапляється, якщо транзакція є великою, нетиповою або виходить за межі вашої звичайної фінансової активності. Сам по собі такий запит від банку зовсім не свідчить про якісь порушення закону з вашого боку.Фахівці рекомендують під час переказу значних коштів тримати під рукою документи, здатні підтвердити джерело фінансів. Це можуть бути чеки, виписки, документи про родинні зв’язки чи договір дарування, якщо його укладали. Наявність таких паперів допоможе швидко закрити питання у разі виникнення перевірки.У підсумку, грошові перекази від батьків, дітей, подружжя, рідних братів і сестер, дідусів, бабусь та онуків за дотримання законодавчих вимог не потребують заповнення декларації й не оподатковуються. Проте якщо сума надійшла від далеких родичів чи сторонніх осіб, варто завчасно вивчити податкові норми, щоб чітко розуміти потребу у поданні декларації.

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