Підтвердили загибель Героя з Волині Миколи Іваніщука

Микола Іваніщук, загибель якого поблизу Волновахи Донецької області підтвердили за результатами ДНК-експертизи.



Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.



Захисник поліг у бою ще у липні минулого року, залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі.



Миколі Іваніщуку назавжди залишиться 48 років.



Про дату та час зустрічі скорботного кортежу й чин похорону міська рада повідомить додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На щиті до Володимира повертається військовослужбовець, загибель якого поблизу Волновахи Донецької області підтвердили за результатами ДНК-експертизи.Про це повідомляє міський голова ВолодимираЗахисник поліг у бою ще у липні минулого року, залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі.Миколі Іваніщуку назавжди залишиться 48 років.Про дату та час зустрічі скорботного кортежу й чин похорону міська рада повідомить додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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