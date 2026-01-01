Підтвердили загибель Героя з Волині Миколи Іваніщука
Сьогодні, 09:15
На щиті до Володимира повертається військовослужбовець Микола Іваніщук, загибель якого поблизу Волновахи Донецької області підтвердили за результатами ДНК-експертизи.
Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Захисник поліг у бою ще у липні минулого року, залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі.
Миколі Іваніщуку назавжди залишиться 48 років.
Про дату та час зустрічі скорботного кортежу й чин похорону міська рада повідомить додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.
Захисник поліг у бою ще у липні минулого року, залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі.
Миколі Іваніщуку назавжди залишиться 48 років.
Про дату та час зустрічі скорботного кортежу й чин похорону міська рада повідомить додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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