Підтвердили загибель Героя з Волині Миколи Іваніщука

Підтвердили загибель Героя з Волині Миколи Іваніщука
На щиті до Володимира повертається військовослужбовець Микола Іваніщук, загибель якого поблизу Волновахи Донецької області підтвердили за результатами ДНК-експертизи.

Про це повідомляє міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Захисник поліг у бою ще у липні минулого року, залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі.

Миколі Іваніщуку назавжди залишиться 48 років.

Про дату та час зустрічі скорботного кортежу й чин похорону міська рада повідомить додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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