У Луцьку засудили експоліцейського, який переправляв ухилянтів за кордон: яке покарання отримав

Андрію Слабоспицькому, який за гроші обіцяв оформити інвалідність для відстрочки від мобілізації, а згодом організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. За свої послуги посадовець вимагав понад 24 тисячі доларів.



Про це інтернет-видання



За даними слідства, у грудні 2024 року обвинувачений, обіймаючи посаду поліцейського взводу роти батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області, під час особистої зустрічі у Луцьку висунув місцевому жителю вимогу передати грошові кошти. За 10 000 доларів патрульний обіцяв вплинути на посадовців для отримання статусу особи з інвалідністю, що давало б підстави для відстрочки від призову або виїзду за кордон.



Чоловік одразу звернувся з заявою до правоохоронних органів і подальші дії відбувалися під контролем силовиків у межах негласних слідчих дій.



Згодом поліцейський запропонував інший варіант — організацію незаконного перетину кордону України з Республікою Молдова у мікроавтобусі за 14 000 доларів (з відповідною відміткою прикордонників у паспорті) плюс 100 доларів на власні потреби.



19 січня 2025 року під час отримання 14 100 доларів у власному автомобілі «Audi A6» у Луцьку патрульного затримали правоохоронці.



Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене сторонами покарання. На підставі статей 75 та 76 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням (іспитовий строк — 1 рік).



Обставинами, що пом’якшили покарання, суд визнав щире каяття, молодий вік, а також добровільне перерахування 700 000 гривень на потреби Збройних Сил України.



Крім того, суд вирішив повернути заставодавцю внесену раніше заставу у розмірі 181 680 гривень, скасував арешт майна та зобов’язав повернути засудженому його автомобіль «Audi A6» та мобільні телефони. Службове посвідчення та жетон поліцейського передано до Управління патрульної поліції у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок колишньому поліцейському, який за гроші обіцяв оформити інвалідність для відстрочки від мобілізації, а згодом організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. За свої послуги посадовець вимагав понад 24 тисячі доларів.Про це інтернет-видання «БУГ» дізналось із вироку Луцького міськрайонного суду.За даними слідства, у грудні 2024 року обвинувачений, обіймаючи посаду поліцейського взводу роти батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області, під час особистої зустрічі у Луцьку висунув місцевому жителю вимогу передати грошові кошти. За 10 000 доларів патрульний обіцяв вплинути на посадовців для отримання статусу особи з інвалідністю, що давало б підстави для відстрочки від призову або виїзду за кордон.Чоловік одразу звернувся з заявою до правоохоронних органів і подальші дії відбувалися під контролем силовиків у межах негласних слідчих дій.Згодом поліцейський запропонував інший варіант — організацію незаконного перетину кордону України з Республікою Молдова у мікроавтобусі за 14 000 доларів (з відповідною відміткою прикордонників у паспорті) плюс 100 доларів на власні потреби.19 січня 2025 року під час отримання 14 100 доларів у власному автомобілі «Audi A6» у Луцьку патрульного затримали правоохоронці.Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив узгоджене сторонами покарання. На підставі статей 75 та 76 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням (іспитовий строк — 1 рік).Обставинами, що пом’якшили покарання, суд визнав щире каяття, молодий вік, а також добровільне перерахування 700 000 гривень на потреби Збройних Сил України.Крім того, суд вирішив повернути заставодавцю внесену раніше заставу у розмірі 181 680 гривень, скасував арешт майна та зобов’язав повернути засудженому його автомобіль «Audi A6» та мобільні телефони. Службове посвідчення та жетон поліцейського передано до Управління патрульної поліції у Волинській області.

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