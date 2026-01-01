На Волині жінка виростила велетенську моркву вагою майже кілограм
Сьогодні, 11:17
На Любешівщині городні врожаї продовжують дивувати своїми розмірами. Жителька села Седлище Ніна Марчик під час збору моркви натрапила на надзвичайно велику моркву — одна заважила аж 920 грамів!
Про це пишуть на сайті «Нове життя» - новини Любешівщини».
За словами Ніни Марчик, насіння моркви вона придбала у Польщі. Вирощувала сорт Berlikumer 2, який цього разу потішив її особливо великими коренеплодами.
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Про це пишуть на сайті «Нове життя» - новини Любешівщини».
За словами Ніни Марчик, насіння моркви вона придбала у Польщі. Вирощувала сорт Berlikumer 2, який цього разу потішив її особливо великими коренеплодами.
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