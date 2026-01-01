На Волині жінка виростила велетенську моркву вагою майже кілограм

На Волині жінка виростила велетенську моркву вагою майже кілограм
На Любешівщині городні врожаї продовжують дивувати своїми розмірами. Жителька села Седлище Ніна Марчик під час збору моркви натрапила на надзвичайно велику моркву — одна заважила аж 920 грамів!

Про це пишуть на сайті «Нове життя» - новини Любешівщини».
На Волині жінка виростила велетенську моркву вагою майже кілограм


За словами Ніни Марчик, насіння моркви вона придбала у Польщі. Вирощувала сорт Berlikumer 2, який цього разу потішив її особливо великими коренеплодами.


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Теги: морква, рекорд
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