На Волині жінка виростила велетенську моркву вагою майже кілограм

Ніна Марчик під час збору моркви натрапила на надзвичайно велику моркву — одна заважила аж 920 грамів!



Про це пишуть на сайті «Нове життя» - новини Любешівщини».





За словами Ніни Марчик, насіння моркви вона придбала у Польщі. Вирощувала сорт Berlikumer 2, який цього разу потішив її особливо великими коренеплодами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любешівщині городні врожаї продовжують дивувати своїми розмірами. Жителька села Седлищепід час збору моркви натрапила на надзвичайно велику моркву — одна заважила аж 920 грамів!Про це пишуть на сайті «Нове життя» - новини Любешівщини».За словами Ніни Марчик, насіння моркви вона придбала у Польщі. Вирощувала сорт Berlikumer 2, який цього разу потішив її особливо великими коренеплодами.

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