Реставрація костелу у Володимирі затягується: пам’ятку передали заповіднику





Відповідне розпорядження опублікували на сайті Волинської обласної державної адміністрації. У документі йдеться про затвердження акта приймання-передачі державного майна на праві узуфрукта — права користування майном, власником якого залишається держава.



Як пояснив у коментарі журналістам Володимир Пикалюк, передача не змінить звичного життя костелу. Її оформлення потрібне насамперед для того, щоб продовжити роботу над проєктом реставрації та залучати позабюджетні кошти.



За словами Пикалюка, заповідник уже підготував проєктну документацію для реставрації та подав документи на отримання необхідних дозволів. Однак під час цього процесу виникла проблема: установа виступала замовником робіт, але сама будівля костелу та земля під ним не перебували в її користуванні.



«У таких реставраційних роботах установа, яка є замовником, має бути або власником, або користувачем об’єкта», — пояснив директор заповідника.



Саме тому вирішили оформити право користування костелом. За словами Пикалюка, це має усунути юридичну перешкоду для подальшого просування проєкту.



Про плани відновити костел Йоакима і Анни за підтримки польських партнерів повідомляли ще у 2024 році. Тоді заповідник «Стародавній Володимир», міська рада та Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» розпочали співпрацю в межах грантової програми із захисту культурної спадщини за кордоном.



Угрудні 2025 року БУГ писав про плани розпочати реставрацію костелу Йоакима і Анни. Тоді повідомляли, що у 2025–2026 роках мали відреставрувати дах пам’ятки, зокрема вежі та північну частину покрівлі.



Наразі, за словами Володимира Пикалюка, проєкт усе ще перебуває на стадії оформлення дозвільної документації. Через питання щодо передачі костелу та землі в користування заповіднику цей процес затягнувся.



«Я не знаю, коли почнеться реставрація і чи почнеться, з такими темпами реалізації цих питань», — зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Костел Йоакима і Анни у Володимирі передали в користування державному історико-культурному заповіднику «Стародавній Володимир». Це рішення дозволить установі юридично виступати замовником реставрації та залучати кошти.Відповідне розпорядження опублікували на сайті Волинської обласної державної адміністрації. У документі йдеться про затвердження акта приймання-передачі державного майна на праві узуфрукта — права користування майном, власником якого залишається держава.Як пояснив у коментарі журналістам БУГу директор адміністрації заповідника «Стародавній Володимир», передача не змінить звичного життя костелу. Її оформлення потрібне насамперед для того, щоб продовжити роботу над проєктом реставрації та залучати позабюджетні кошти.За словами Пикалюка, заповідник уже підготував проєктну документацію для реставрації та подав документи на отримання необхідних дозволів. Однак під час цього процесу виникла проблема: установа виступала замовником робіт, але сама будівля костелу та земля під ним не перебували в її користуванні.«У таких реставраційних роботах установа, яка є замовником, має бути або власником, або користувачем об’єкта», — пояснив директор заповідника.Саме тому вирішили оформити право користування костелом. За словами Пикалюка, це має усунути юридичну перешкоду для подальшого просування проєкту.Про плани відновити костел Йоакима і Анни за підтримки польських партнерів повідомляли ще у 2024 році. Тоді заповідник «Стародавній Володимир», міська рада та Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» розпочали співпрацю в межах грантової програми із захисту культурної спадщини за кордоном.Угрудні 2025 року БУГ писав про плани розпочати реставрацію костелу Йоакима і Анни. Тоді повідомляли, що у 2025–2026 роках мали відреставрувати дах пам’ятки, зокрема вежі та північну частину покрівлі.Наразі, за словами Володимира Пикалюка, проєкт усе ще перебуває на стадії оформлення дозвільної документації. Через питання щодо передачі костелу та землі в користування заповіднику цей процес затягнувся.«Я не знаю, коли почнеться реставрація і чи почнеться, з такими темпами реалізації цих питань», — зазначив він.

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