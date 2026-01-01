Підтвердили загибель на війні Героя з Волині Віталія Корнелюка

Підтвердили загибель на війні Героя з Волині Віталія Корнелюка
ДНК-тест підтвердив загибель Корнелюка Віталія Вікторовича, жителя с.Дерно, 07.01.1979р.н.р, старшого стрільця-оператора 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 2 механізованого батальйону ВЧ А5001, який зник безвісти 05.06.2025 року.

Про це повідомила Олицька міська рада.

Загинув Герой під час виконання бойового завдання по стримуванню російської агресії на позиціях поблизу н.п. Шевченко Донецької області 5 червня 2025 року.


Про дату та час похорону повідомлять згодом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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