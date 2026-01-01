Волинянка стверджувала, що бойовими діями в Україні та Росії керує єдиний зовнішній центр: як її покарав суд

Олені Бодні, яка під час приватної розмови стверджувала, що Україною та Росією нібито керує один центр управління. Жінці призначили рік ув’язнення, однак реальне покарання замінили на іспитовий термін, передає



Як йдеться у вироку від 16 жовтня, у квітні цього року Олена Бодня під час розмови вдома заперечувала самостійність дій Росії як держави-агресора. Вона стверджувала, що бойовими діями в Україні та РФ керує єдиний зовнішній центр, а війна нібито спрямована на знищення чоловічого населення.



Зокрема, жінка зазначила: «Нет, она (Росія – ред.) не вызволяет никого. Что теми, что теми руководят с одного штаба. Один штаб руководит и теми, и теми. Идет просто и с той стороны, и с той стороны утилизация мужского населения. Там вот этот Моссад еврейский и ЦАХАЛ, короче».



Олена Бодня повністю визнала свою провину, розкаялася та просила суворо її не карати. Вона також заявила, що шкодує про сказане.



Суд врахував, що жінка є переселенкою, не працює, розлучена, виховує двох неповнолітніх дітей, а також раніше не притягалася до кримінальної відповідальності.



Суддя Алла Гайдук визнала Олену Бодню винною за ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) та призначила їй рік позбавленння волі. Водночас замінила реальне покарання на два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любомльський районний суд виніс вирок, яка під час приватної розмови стверджувала, що Україною та Росією нібито керує один центр управління. Жінці призначили рік ув’язнення, однак реальне покарання замінили на іспитовий термін, передає zaxid.net Як йдеться у вироку від 16 жовтня, у квітні цього року Олена Бодня під час розмови вдома заперечувала самостійність дій Росії як держави-агресора. Вона стверджувала, що бойовими діями в Україні та РФ керує єдиний зовнішній центр, а війна нібито спрямована на знищення чоловічого населення.Зокрема, жінка зазначила: «Нет, она (Росія – ред.) не вызволяет никого. Что теми, что теми руководят с одного штаба. Один штаб руководит и теми, и теми. Идет просто и с той стороны, и с той стороны утилизация мужского населения. Там вот этот Моссад еврейский и ЦАХАЛ, короче».Олена Бодня повністю визнала свою провину, розкаялася та просила суворо її не карати. Вона також заявила, що шкодує про сказане.Суд врахував, що жінка є переселенкою, не працює, розлучена, виховує двох неповнолітніх дітей, а також раніше не притягалася до кримінальної відповідальності.Суддявизнала Олену Бодню винною за ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) та призначила їй рік позбавленння волі. Водночас замінила реальне покарання на два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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