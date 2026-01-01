Світла більше не стане: 24 жовтня по всій Україні діятимуть обмеження
23 жовтня, 23:19
Завтра, 24 жовтня, у більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.
Про це повідомляє "Укренерго".
Енергетики зазначили, що заходи обмеження споживання діятимуть у наступні години:
06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг.
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Громадян закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
"Коли світло з'являється за графіком, споживайте електроенергію ощадливо", - наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо, що енергосистема України регулярно зазнає ударів, проте профільні служби оперативно реагують на пошкодження.
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Про це повідомляє "Укренерго".
Енергетики зазначили, що заходи обмеження споживання діятимуть у наступні години:
06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1 до 2 черг.
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Громадян закликають стежити за повідомленнями та актуальними графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
"Коли світло з'являється за графіком, споживайте електроенергію ощадливо", - наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо, що енергосистема України регулярно зазнає ударів, проте профільні служби оперативно реагують на пошкодження.
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