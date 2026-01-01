В Україні пропонують запровадити безкоштовний проїзд для медиків

Хто зможе скористатися пільгою

лікарів;

медичних сестер і братів;

фельдшерів;

акушерок;

парамедиків;

інших медичних працівників відповідно до визначеного переліку.

Як працюватиме безкоштовний проїзд

Хто зараз має право на пільговий проїзд

В Україні медичним працівникам пропонують надати право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів. Ініціатори пропонують поширити пільгу на лікарів, медсестер, фельдшерів та інших медиків незалежно від того, чи перебувають вони на службі.Петицію оприлюднили 21 жовтня. Її автори вважають, що запровадження безкоштовного проїзду стане важливим кроком соціальної підтримки медичних працівників та визнанням їхнього внеску у збереження життя і здоров’я українців.Зокрема, пропонується на законодавчому рівні закріпити право медиків на безоплатний проїзд у всіх видах громадського транспорту, окрім таксі.Автори петиції пропонують поширити право на безкоштовний проїзд на такі категорії працівників:Для підтвердження права на пільгу пропонують запровадити спеціальне посвідчення або інший документ, який засвідчуватиме статус медичного працівника.Згідно з ініціативою, медики зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно щодня, а не лише під час виконання службових обов’язків. Це дозволить зменшити витрати на дорогу до роботи та додому, зокрема після тривалих чергувань.Водночас Кабінету Міністрів пропонують визначити джерела фінансування такої пільги та механізм компенсації перевізникам за безоплатне перевезення медичних працівників.Окремо автори петиції закликають розробити порядок дій у випадках, коли перевізники безпідставно відмовлятимуть медикам у пільговому проїзді.Нині в Україні право на безоплатний або пільговий проїзд у визначених законом видах громадського транспорту мають, зокрема, учасники бойових дій, діти загиблих військовослужбовців, діти з багатодітних сімей, особи з інвалідністю I та II груп, а також пенсіонери.Нагадаємо, раніше медична спільнота також звернулася до уряду з проханням переглянути рівень заробітних плат. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну у вересні.Наразі безкоштовний проїзд для медиків залишається лише пропозицією. Для запровадження такої пільги необхідні відповідні законодавчі рішення.