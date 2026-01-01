Україна та Росія провели обмін цивільними
Сьогодні, 14:14
Україна повернула з росії сімох цивільних українців та передала росії сімох цивільних у межах обміну.
Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише Громадське.
Серед українців, які повернулися до України, є молода жінка з дитиною, яка опинилася в тимчасово окупованому Маріуполі.
Лубінець зазначив, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини.
Також повернулася 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт.
Лубінець зауважив, що взаємне повернення вдалося організувати через канал комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
«За кожним таким поверненням — люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше», — написав Лубінець.
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Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише Громадське.
Серед українців, які повернулися до України, є молода жінка з дитиною, яка опинилася в тимчасово окупованому Маріуполі.
Лубінець зазначив, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини.
Також повернулася 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт.
Лубінець зауважив, що взаємне повернення вдалося організувати через канал комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
«За кожним таким поверненням — люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше», — написав Лубінець.
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