Водій навантажувача в Польщі: чому цю роботу називають найвигіднішою без вищої освіти і як почати з нуля
Сьогодні, 13:25
Є думка, що в Польщі найкраще платять програмістам і лікарям, а «простим» професіям залишаються копійки. Тим часом на складах і виробництвах уже кілька років найпомітніше зростають ставки саме в тих, хто сидить за кермом навантажувача. Чому так і як потрапити в цю професію, розберемо по порядку.
Склад у Польщі без навантажувача зупиняється: вантаж не розвантажити, палету не поставити на стелаж. А людей з чинним посвідченням бракує, тому роботодавці платять за кваліфікацію більше, ніж за звичайну складську роботу.
Що це означає в цифрах. У вакансіях, які зараз є на ринку, ставки водіїв навантажувачів найчастіше лежать у межах від 27 до 38 zł за годину. До цього додаються премії, доплати за нічні зміни й студентські надбавки. Для порівняння в Польщі у 2026 році мінімальна зарплата — 4806 zł на місяць. А в оператора з високим складом часто виходить 6000–9000 zł на місяць.
Працювати на навантажувачі в Польщі можна тільки з посвідченням, яке видає Urząd Dozoru Technicznego — відомство технічного нагляду. Воно називається UDT, а в оголошеннях зазвичай стоїть позначка категорії: I WJO або II WJO. Різниця в тому, що перша охоплює ширше коло техніки, зокрема високий склад, друга — вужче. Яка потрібна саме на цій вакансії, зазвичай видно в описі.
Шлях до посвідчення складається з трьох кроків:
Курс. Навчання на навантажувач проводять польські навчальні центри, зокрема й з викладачами, які говорять російською чи українською. Триває від кількох днів до пари тижнів.
Іспит. Після курсу складається теоретична й практична частини.
Посвідчення. Видається на кілька років. Діє по всій країні, тож змінювати місто чи роботодавця з ним можна вільно.
Деякі фірми готові брати кандидатів просто після курсу, без досвіду: платять трохи менше, а за кілька тижнів підвищують ставку. Інші оплачують курс самі, але просять відпрацювати певний термін.
Ви можете обрати варіант, який вам найбільше підходить, на сайті з працевлаштування в Польщі JobeWork. Перегляньте вакансії водія навантажувача з UDT. Тут ви знайдете широкий вибір вакансій за різними професіями за кордоном.
Мова. Для більшості позицій потрібна польська хоча б на рівні розуміння інструкцій і роботи зі сканером. Повністю «без мови» беруть рідше, і ставка там нижча.
Документи. Для громадян України основа для легальної роботи — PESEL зі статусом UKR, правила інколи змінюються, тож дивіться актуальні умови на офіційних сайтах. Для інших країн потрібні віза чи дозвіл на роботу.
Договір. Дивіться, чи це umowa o pracę, чи umowa zlecenie, і ставка вказана брутто чи нетто. Різниця в «на руки» помітна.
Житло. Нерідко його надає роботодавець за 350–600 zł на місяць із зарплати. Уточніть, скільки людей у кімнаті й чи є доплата, якщо житло власне.
1. Визначтеся, чи вже є посвідчення UDT. Якщо ні — оберіть навчальний центр і запишіться на курс.
2. Пройдіть медогляд і складіть іспит.
3. Підготуйте резюме на одну сторінку: де працювали, чи є досвід з навантажувачем, яка категорія UDT.
4. Порівняйте вакансії за ставкою, графіком, житлом і типом договору.
5. До виїзду з’ясуйте письмово, яка ставка і скільки годин гарантовано, хто і за що утримує гроші.
6. Збережіть копію договору, а за перший місяць перевірте розрахунковий лист.
Водій навантажувача — професія, яка не вимагає диплома, але вимагає документів і відповідальності. Її головна перевага — попит: роботу знаходять у великих містах і поза ними, а ставка зростає разом із досвідом і категорією посвідчення. Нові пропозиції та підбірки за містами регулярно з’являються на сайті Jobework.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чому водіїв навантажувачів цінують
Склад у Польщі без навантажувача зупиняється: вантаж не розвантажити, палету не поставити на стелаж. А людей з чинним посвідченням бракує, тому роботодавці платять за кваліфікацію більше, ніж за звичайну складську роботу.
Що це означає в цифрах. У вакансіях, які зараз є на ринку, ставки водіїв навантажувачів найчастіше лежать у межах від 27 до 38 zł за годину. До цього додаються премії, доплати за нічні зміни й студентські надбавки. Для порівняння в Польщі у 2026 році мінімальна зарплата — 4806 zł на місяць. А в оператора з високим складом часто виходить 6000–9000 zł на місяць.
Посвідчення UDT: без нього далеко не заїдеш
Працювати на навантажувачі в Польщі можна тільки з посвідченням, яке видає Urząd Dozoru Technicznego — відомство технічного нагляду. Воно називається UDT, а в оголошеннях зазвичай стоїть позначка категорії: I WJO або II WJO. Різниця в тому, що перша охоплює ширше коло техніки, зокрема високий склад, друга — вужче. Яка потрібна саме на цій вакансії, зазвичай видно в описі.
Шлях до посвідчення складається з трьох кроків:
Деякі фірми готові брати кандидатів просто після курсу, без досвіду: платять трохи менше, а за кілька тижнів підвищують ставку. Інші оплачують курс самі, але просять відпрацювати певний термін.
Ви можете обрати варіант, який вам найбільше підходить, на сайті з працевлаштування в Польщі JobeWork. Перегляньте вакансії водія навантажувача з UDT. Тут ви знайдете широкий вибір вакансій за різними професіями за кордоном.
Що ще треба знати до виїзду
Мова. Для більшості позицій потрібна польська хоча б на рівні розуміння інструкцій і роботи зі сканером. Повністю «без мови» беруть рідше, і ставка там нижча.
Документи. Для громадян України основа для легальної роботи — PESEL зі статусом UKR, правила інколи змінюються, тож дивіться актуальні умови на офіційних сайтах. Для інших країн потрібні віза чи дозвіл на роботу.
Договір. Дивіться, чи це umowa o pracę, чи umowa zlecenie, і ставка вказана брутто чи нетто. Різниця в «на руки» помітна.
Житло. Нерідко його надає роботодавець за 350–600 zł на місяць із зарплати. Уточніть, скільки людей у кімнаті й чи є доплата, якщо житло власне.
Як діяти крок за кроком
1. Визначтеся, чи вже є посвідчення UDT. Якщо ні — оберіть навчальний центр і запишіться на курс.
2. Пройдіть медогляд і складіть іспит.
3. Підготуйте резюме на одну сторінку: де працювали, чи є досвід з навантажувачем, яка категорія UDT.
4. Порівняйте вакансії за ставкою, графіком, житлом і типом договору.
5. До виїзду з’ясуйте письмово, яка ставка і скільки годин гарантовано, хто і за що утримує гроші.
6. Збережіть копію договору, а за перший місяць перевірте розрахунковий лист.
Підсумок
Водій навантажувача — професія, яка не вимагає диплома, але вимагає документів і відповідальності. Її головна перевага — попит: роботу знаходять у великих містах і поза ними, а ставка зростає разом із досвідом і категорією посвідчення. Нові пропозиції та підбірки за містами регулярно з’являються на сайті Jobework.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку п'яний водій авто пошкодив дорожні знаки та світлофор
Сьогодні, 13:34
Водій навантажувача в Польщі: чому цю роботу називають найвигіднішою без вищої освіти і як почати з нуля
Сьогодні, 13:25
Росія посилить удари балістикою, користуючись дефіцитом ракет до Patriot в Україні, — Зеленський
Сьогодні, 12:59
Рух тролейбусів у Луцьку відновили
Сьогодні, 12:03