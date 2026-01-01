Росія посилить удари балістикою, користуючись дефіцитом ракет до Patriot в Україні, — Зеленський





Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві, пише



За словами глави держави, окупанти розуміють поточні труднощі з постачанням боєприпасів для української ППО.



«Вони будуть посилювати атаки, вони розуміють, що американці послабили постачання ракет до Patriot. Вони будуть посилювати <удари — ред.> балістикою», — заявив Зеленський.



Дефіцит ракет до Patriot



15 жовтня CNN із посиланням на ознайомлене джерело писало, що в України закінчилися ракети-перехоплювачі до американських зенітних ракетних систем Patriot. Агентство вказує, що це не перший випадок, коли в Україні повністю закінчуються ракети до Patriot.



Kyiv Independent і Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців писали, що Піт Гегсет відмовляється схвалювати постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України, які вже оплатили союзники.



Таку саму думку, за даними Axios, поділяє і президент України Володимир Зеленський. Під час віртуальної зустрічі з двопартійною групою сенаторів на чолі з Томом Тіллісом та Річардом Блюменталем він підтвердив, що Гегсет не підписує угоду про постачання перехоплювачів Patriot та ракет AIM-9x для системи протиповітряної оборони NASAMS, хоча країни НАТО вже за них заплатили.



Сам Гегсет напередодні заявив, що США «жодним чином» не змінили свою позицію щодо України, а щодо затримки ракет-перехоплювачів каже, що американці мають бути певні, що їм самим вистачає.



Раніше Зеленський в інтерв’ю Bloomberg також казав, що вважає, ніби президент США Дональд Трамп під тиском намагається змусити Україну капітулювати перед росією, затримуючи постачання ракет до Patriot. Щомісяця США, мовляв, постачають лише 12 таких ракет, тобто чверть від того, що передавали за часів президента США Джо Байдена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська посилять обстріли України балістичними ракетами, намагаючись використати дефіцит перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.Про це заявив президентпід час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві, пише Громадське За словами глави держави, окупанти розуміють поточні труднощі з постачанням боєприпасів для української ППО.«Вони будуть посилювати атаки, вони розуміють, що американці послабили постачання ракет до Patriot. Вони будуть посилювати <удари — ред.> балістикою», — заявив Зеленський.15 жовтня CNN із посиланням на ознайомлене джерело писало, що в України закінчилися ракети-перехоплювачі до американських зенітних ракетних систем Patriot. Агентство вказує, що це не перший випадок, коли в Україні повністю закінчуються ракети до Patriot.Kyiv Independent і Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців писали, що Піт Гегсет відмовляється схвалювати постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України, які вже оплатили союзники.Таку саму думку, за даними Axios, поділяє і президент України Володимир Зеленський. Під час віртуальної зустрічі з двопартійною групою сенаторів на чолі зтавін підтвердив, що Гегсет не підписує угоду про постачання перехоплювачів Patriot та ракет AIM-9x для системи протиповітряної оборони NASAMS, хоча країни НАТО вже за них заплатили.Сам Гегсет напередодні заявив, що США «жодним чином» не змінили свою позицію щодо України, а щодо затримки ракет-перехоплювачів каже, що американці мають бути певні, що їм самим вистачає.Раніше Зеленський в інтерв’ю Bloomberg також казав, що вважає, ніби президент США Дональд Трамп під тиском намагається змусити Україну капітулювати перед росією, затримуючи постачання ракет до Patriot. Щомісяця США, мовляв, постачають лише 12 таких ракет, тобто чверть від того, що передавали за часів президента США Джо Байдена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію