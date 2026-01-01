Лучанин вимагав 10 000 доларів у родини прикордонника: його судитимуть





Про це



Вирішував питання про визнання військовослужбовця непридатним до військової служби – в таких діях обвинувачують 47-річного жителя міста Луцьк.



Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США від громадянки за вплив на прийняття службовими особами військової частини рішень про направлення військовослужбовця на додатковий медичний огляд з метою подальшого проходження ВЛК та визнання його непридатним до військової служби.



Після одержання коштів 20 липня 2026 року його затримали.



Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі волинянина.



Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо нього за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судять волинянина, який одержав 10 000 доларів США за вирішення питання про визнання військовослужбовця непридатним до служби.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Вирішував питання про визнання військовослужбовця непридатним до військової служби – в таких діях обвинувачують 47-річного жителя міста Луцьк.Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США від громадянки за вплив на прийняття службовими особами військової частини рішень про направлення військовослужбовця на додатковий медичний огляд з метою подальшого проходження ВЛК та визнання його непридатним до військової служби.Після одержання коштів 20 липня 2026 року його затримали.Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі волинянина.Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо нього за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію