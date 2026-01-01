Лучанин вимагав 10 000 доларів у родини прикордонника: його судитимуть

Лучанин вимагав 10 000 доларів у родини прикордонника: його судитимуть
Судять волинянина, який одержав 10 000 доларів США за вирішення питання про визнання військовослужбовця непридатним до служби.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Вирішував питання про визнання військовослужбовця непридатним до військової служби – в таких діях обвинувачують 47-річного жителя міста Луцьк.

Встановлено, що чоловік одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США від громадянки за вплив на прийняття службовими особами військової частини рішень про направлення військовослужбовця на додатковий медичний огляд з метою подальшого проходження ВЛК та визнання його непридатним до військової служби.

Після одержання коштів 20 липня 2026 року його затримали.

Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено під час обшуку в автомобілі волинянина.

Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо нього за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Лучанин вимагав 10 000 доларів у родини прикордонника: його судитимуть

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Лучанин вимагав 10 000 доларів у родини прикордонника: його судитимуть

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яний водій авто пошкодив дорожні знаки та світлофор
Сьогодні, 13:34
Водій навантажувача в Польщі: чому цю роботу називають найвигіднішою без вищої освіти і як почати з нуля
Сьогодні, 13:25
Лучанин вимагав 10 000 доларів у родини прикордонника: його судитимуть
Сьогодні, 13:17
Росія посилить удари балістикою, користуючись дефіцитом ракет до Patriot в Україні, — Зеленський
Сьогодні, 12:59
Рух тролейбусів у Луцьку відновили
Сьогодні, 12:03
Медіа
відео
1/8