У Луцьку п'яний водій авто пошкодив дорожні знаки та світлофор





Про це



"Учора, 22 жовтня, ввечері ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.



На місці патрульні встановили, що водій автомобіля Volkswagen не обрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок цього здійснив наїзд на острівець безпеки, дорожні знаки та світлофор.



Під час спілкування з 54-річним керманичем ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці. Драгер показав — 2,40 проміле", - йдеться в повідомленні.



Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за:



- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння);



- ч. 1 ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);



- ч. 2 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд та інших елементів дорожньої інфраструктури) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку нетверезий водій пошкодив дорожні знаки та світлофор.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора, 22 жовтня, ввечері ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.На місці патрульні встановили, що водій автомобіля Volkswagen не обрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок цього здійснив наїзд на острівець безпеки, дорожні знаки та світлофор.Під час спілкування з 54-річним керманичем ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці. Драгер показав — 2,40 проміле", - йдеться в повідомленні.Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за:- ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння);- ч. 1 ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);- ч. 2 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд та інших елементів дорожньої інфраструктури) КУпАП.

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