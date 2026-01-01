Рух тролейбусів у Луцьку відновили





Про це



"Сьогодні, 23 жовтня, об 11:00 відновлено подачу електроенергії до контактної мережі міського електротранспорту.



Рух тролейбусів у місті Луцьку відновлено та здійснюється відповідно до затверджених графіків руху", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, у зв’язку з відсутністю електроживлення контактної мережі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відновлено рух тролейбусів.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Сьогодні, 23 жовтня, об 11:00 відновлено подачу електроенергії до контактної мережі міського електротранспорту.Рух тролейбусів у місті Луцьку відновлено та здійснюється відповідно до затверджених графіків руху", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, у зв’язку з відсутністю електроживлення контактної мережі рух тролейбусів у Луцьку тимчасово було призупинено

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