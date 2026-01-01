Рух тролейбусів у Луцьку відновили

Рух тролейбусів у Луцьку відновили
У Луцьку відновлено рух тролейбусів.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Сьогодні, 23 жовтня, об 11:00 відновлено подачу електроенергії до контактної мережі міського електротранспорту.

Рух тролейбусів у місті Луцьку відновлено та здійснюється відповідно до затверджених графіків руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 жовтня, у зв’язку з відсутністю електроживлення контактної мережі рух тролейбусів у Луцьку тимчасово було призупинено.


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Теги: Луцьк, тролейбуси
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