У Луцьку тимчасово не курсують тролейбуси





Про це



"Автобуси курсують за графіком.



Про відновлення руху тролейбусів повідомимо додатково.



Повідомляємо, що 23 жовтня на міських автобусних маршрутах Луцька пасажирів перевозять 104 автобуси.



До населених пунктів Луцької громади — Кульчина, Заболотців, Рокинь, Боголюбів, Сьомаків, Небіжки, Клепачева та Озерця — пасажирів перевозять приміські автобусні маршрути", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з відсутністю електроживлення контактної мережі рух тролейбусів у Луцьку тимчасово призупинено.Про це повідомили у Луцькій міській раді."Автобуси курсують за графіком.Про відновлення руху тролейбусів повідомимо додатково.Повідомляємо, що 23 жовтня на міських автобусних маршрутах Луцька пасажирів перевозять 104 автобуси.До населених пунктів Луцької громади — Кульчина, Заболотців, Рокинь, Боголюбів, Сьомаків, Небіжки, Клепачева та Озерця — пасажирів перевозять приміські автобусні маршрути", - йдеться в повідомленні.

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