Вибухи були у Луцьку та Ковелі: на Волині без світла понад 100 тисяч абонентів





Про це Роман Романюк. З його слів, вночі та зранку російські безпілотники були націлені на об'єкти енергетики області. Вибухи були у Луцьку та Ковелі.



«Аварійні бригади вже на місці і приступили до відновлювальних робіт. Перезаживлюють і перемикають, намагаються оперативно забезпечити світлом волинян», — сказав посадовець.



Романюк назвав ситуацію в області складною, але контрольованою. Попередньо, внаслідок чергової атаки РФ у Луцьку ніхто не загинув. Був виклик про травмування чоловіка внаслідок роботи мобільних вогневих груп, додав виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації.



У Луцькій міській раді попередили, що через відсутність живлення рух тролейбусів в місті призупинено. Автобуси курсують за графіком.



Що відомо про атаки РФ на енергетичні об'єкти Волині в жовтні



Ввечері 15 жовтня після атаки російського реактивного безпілотника у деяких мікрорайонах Луцька зникли світло та водопостачання. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено лінії електропередач.



Після повторних ударів в ніч на 16 жовтня жителі Луцька повністю залишилися без електропостачання. Також у лучан на верхніх поверхах був понижений тиск води. 17 жовтня запровадили графіки погодинного відключення електроенергії для населення.



Вночі, зранку, вдень та ввечері 19 жовтня Волинську область знову атакували російські безпілотники. Були пошкодження критичної і цивільної інфраструктури. Росіяни спрямували БпЛА на Ковель, Маневичі, Луцьк, Ківерці і Прилісненську громаду. Без електропостачання тоді були орієнтовно 68 тисяч абонентів.



21 жовтня також на Волині були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі були понад 5 тисяч абонентів. Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді.



22 жовтня всі російські БпЛА були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок атаки реактивних дронів на Волинь зранку 23 жовтня частина жителів області залишилися без електропостачання. Станом на ранок без світла 104 тисячі абонентів.Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації. З його слів, вночі та зранку російські безпілотники були націлені на об'єкти енергетики області. Вибухи були у Луцьку та Ковелі.«Аварійні бригади вже на місці і приступили до відновлювальних робіт. Перезаживлюють і перемикають, намагаються оперативно забезпечити світлом волинян», — сказав посадовець.Романюк назвав ситуацію в області складною, але контрольованою. Попередньо, внаслідок чергової атаки РФ у Луцьку ніхто не загинув. Був виклик про травмування чоловіка внаслідок роботи мобільних вогневих груп, додав виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації.У Луцькій міській раді попередили, що через відсутність живлення рух тролейбусів в місті призупинено. Автобуси курсують за графіком.Ввечері 15 жовтня після атаки російського реактивного безпілотника у деяких мікрорайонах Луцька зникли світло та водопостачання. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено лінії електропередач.Після повторних ударів в ніч на 16 жовтня жителі Луцька повністю залишилися без електропостачання. Також у лучан на верхніх поверхах був понижений тиск води. 17 жовтня запровадили графіки погодинного відключення електроенергії для населення.Вночі, зранку, вдень та ввечері 19 жовтня Волинську область знову атакували російські безпілотники. Були пошкодження критичної і цивільної інфраструктури. Росіяни спрямували БпЛА на Ковель, Маневичі, Луцьк, Ківерці і Прилісненську громаду. Без електропостачання тоді були орієнтовно 68 тисяч абонентів.21 жовтня також на Волині були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі були понад 5 тисяч абонентів. Ввечері 20 жовтня чергових ударів зазнали приватне підприємство та об'єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді.22 жовтня всі російські БпЛА були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури у Ковельському та Луцькому районах, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

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