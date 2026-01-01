На Волині учні 85 шкіл не матимуть осінніх канікул
Сьогодні, 08:25
У навчальному році 2026/2027 на Волині 85 ліцеїв, шкіл та гімназій не матимуть осінніх канікул у звичний термін, адже їх вирішили перенести та об'єднати із зимовими.
Водночас у деяких навчальних закладах регіону осінній відпочинок для школярів розпочався або стартує з 26 жовтня. Про це розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук, - повідомляє "Суспільне".
Станом на 22 жовтня, сказав посадовець, очне навчання здійснюється у 197 волинських школах, дистанційне навчання організоване у 199 закладах загальної середньої освіти, а за змішаною формою освітній процес відбувається у 20 школах. На осінніх канікулах наразі — 71 навчальний заклад області.
У яких школах Волині осінні канікули перенесли до зимових та скільки вони триватимуть
Берестечківська ТГ — 7 закладів освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 року
Велимченська ТГ — 2 заклади освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 року
Городищенська ТГ — 7 закладів освіти — наразі термін не визначений;
Дубечненська ТГ — 8 закладів освіти — наразі термін не визначений;
Камінь-Каширська ТГ — 24 заклади освіти — наразі термін не визначений;
Ківерцівська ТГ — 12 закладів освіти — наразі термін не визначений;
Колодяжненська ТГ — 10 закладів освіти — перенесено на січень;
Олицька ТГ — 8 закладів освіти — з 25 грудня 2026 року по 17 січня 2027 року
Сошичненська ТГ — 7 закладів освіти — перенесено на січень.
У яких школах Волині осінні канікули стартують до кінця жовтня
Боратинська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Велицька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Вишнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Володимирська МТГ — 8 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;
Головненська ТГ — 7 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;
Горохівська МТГ — 20 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Доросинівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Дубівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Заболоттівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Забродівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Затурцівська ТГ — 7 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Зимнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Іваничівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Ковельська МТГ — 19 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Колківська ТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Копачівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Литовезька ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Локачинська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Луківська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Люблинецька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Любомльська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Маневицька ТГ — 15 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Мар'янівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Нововолинська МТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Оваднівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Павлівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Підгайцівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Поворська ТГ — 3 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Поромівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Прилісненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Ратнівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Рівненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Рожищенська МТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Самарівська ТГ — 5 закладів освіти — з 27 жовтня по 1 листопада;
Сереховичівська ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Смідинська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Старовижівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Торчинська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Турійська ТГ — 14 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Устилузька ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Цуманська ТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Шацька ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада.
У яких школах Волині осінні канікули тривають зараз
Голобська ТГ — 4 заклади освіти — з 19 жовтня по 25 жовтня;
Любешівська ТГ — 23 заклади освіти — з 20 жовтня по 23 жовтня;
Луцька ТГ — 44 заклади освіти — з 22 жовтня по 1 листопада.
Як організували осінні канікули в школах обласного підпорядкування
Володимирська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;
Волинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 31 жовтня;
Крупівський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;
Рожищенський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;
Володимирський спортивний ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні — з 26 жовтня по 1 листопада;
Люблинецький ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;
Княгининівський ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Нововолинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Головненська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;
Нововолинська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;
Заболоттівська спеціальна школа — з 24 жовтня по 1 листопада.
Цьогоріч у Волинській області, додав Роман Поліщук, мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 506 шкіл.
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Водночас у деяких навчальних закладах регіону осінній відпочинок для школярів розпочався або стартує з 26 жовтня. Про це розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук, - повідомляє "Суспільне".
Станом на 22 жовтня, сказав посадовець, очне навчання здійснюється у 197 волинських школах, дистанційне навчання організоване у 199 закладах загальної середньої освіти, а за змішаною формою освітній процес відбувається у 20 школах. На осінніх канікулах наразі — 71 навчальний заклад області.
У яких школах Волині осінні канікули перенесли до зимових та скільки вони триватимуть
Берестечківська ТГ — 7 закладів освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 року
Велимченська ТГ — 2 заклади освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 року
Городищенська ТГ — 7 закладів освіти — наразі термін не визначений;
Дубечненська ТГ — 8 закладів освіти — наразі термін не визначений;
Камінь-Каширська ТГ — 24 заклади освіти — наразі термін не визначений;
Ківерцівська ТГ — 12 закладів освіти — наразі термін не визначений;
Колодяжненська ТГ — 10 закладів освіти — перенесено на січень;
Олицька ТГ — 8 закладів освіти — з 25 грудня 2026 року по 17 січня 2027 року
Сошичненська ТГ — 7 закладів освіти — перенесено на січень.
У яких школах Волині осінні канікули стартують до кінця жовтня
Боратинська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Велицька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Вишнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Володимирська МТГ — 8 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;
Головненська ТГ — 7 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;
Горохівська МТГ — 20 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Доросинівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Дубівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Заболоттівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Забродівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Затурцівська ТГ — 7 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Зимнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Іваничівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Ковельська МТГ — 19 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Колківська ТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Копачівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Литовезька ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Локачинська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Луківська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Люблинецька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Любомльська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Маневицька ТГ — 15 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Мар'янівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Нововолинська МТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Оваднівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Павлівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Підгайцівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Поворська ТГ — 3 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Поромівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Прилісненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Ратнівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Рівненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Рожищенська МТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Самарівська ТГ — 5 закладів освіти — з 27 жовтня по 1 листопада;
Сереховичівська ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Смідинська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Старовижівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Торчинська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Турійська ТГ — 14 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Устилузька ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Цуманська ТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;
Шацька ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада.
У яких школах Волині осінні канікули тривають зараз
Голобська ТГ — 4 заклади освіти — з 19 жовтня по 25 жовтня;
Любешівська ТГ — 23 заклади освіти — з 20 жовтня по 23 жовтня;
Луцька ТГ — 44 заклади освіти — з 22 жовтня по 1 листопада.
Як організували осінні канікули в школах обласного підпорядкування
Володимирська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;
Волинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 31 жовтня;
Крупівський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;
Рожищенський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;
Володимирський спортивний ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні — з 26 жовтня по 1 листопада;
Люблинецький ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;
Княгининівський ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Нововолинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;
Головненська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;
Нововолинська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;
Заболоттівська спеціальна школа — з 24 жовтня по 1 листопада.
Цьогоріч у Волинській області, додав Роман Поліщук, мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 506 шкіл.
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