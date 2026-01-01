На Волині учні 85 шкіл не матимуть осінніх канікул





Водночас у деяких навчальних закладах регіону осінній відпочинок для школярів розпочався або стартує з 26 жовтня. Про це розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук, - повідомляє



Станом на 22 жовтня, сказав посадовець, очне навчання здійснюється у 197 волинських школах, дистанційне навчання організоване у 199 закладах загальної середньої освіти, а за змішаною формою освітній процес відбувається у 20 школах. На осінніх канікулах наразі — 71 навчальний заклад області.



У яких школах Волині осінні канікули перенесли до зимових та скільки вони триватимуть

Берестечківська ТГ — 7 закладів освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 року

Велимченська ТГ — 2 заклади освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 року

Городищенська ТГ — 7 закладів освіти — наразі термін не визначений;

Дубечненська ТГ — 8 закладів освіти — наразі термін не визначений;

Камінь-Каширська ТГ — 24 заклади освіти — наразі термін не визначений;

Ківерцівська ТГ — 12 закладів освіти — наразі термін не визначений;

Колодяжненська ТГ — 10 закладів освіти — перенесено на січень;

Олицька ТГ — 8 закладів освіти — з 25 грудня 2026 року по 17 січня 2027 року

Сошичненська ТГ — 7 закладів освіти — перенесено на січень.



У яких школах Волині осінні канікули стартують до кінця жовтня



Боратинська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Велицька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Вишнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Володимирська МТГ — 8 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;

Головненська ТГ — 7 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;

Горохівська МТГ — 20 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Доросинівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Дубівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Заболоттівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Забродівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Затурцівська ТГ — 7 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Зимнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Іваничівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Ковельська МТГ — 19 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Колківська ТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Копачівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Литовезька ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Локачинська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Луківська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Люблинецька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Любомльська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Маневицька ТГ — 15 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Мар'янівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Нововолинська МТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Оваднівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Павлівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Підгайцівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Поворська ТГ — 3 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Поромівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Прилісненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Ратнівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Рівненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Рожищенська МТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Самарівська ТГ — 5 закладів освіти — з 27 жовтня по 1 листопада;

Сереховичівська ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Смідинська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Старовижівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Торчинська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Турійська ТГ — 14 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Устилузька ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Цуманська ТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;

Шацька ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада.



У яких школах Волині осінні канікули тривають зараз

Голобська ТГ — 4 заклади освіти — з 19 жовтня по 25 жовтня;

Любешівська ТГ — 23 заклади освіти — з 20 жовтня по 23 жовтня;

Луцька ТГ — 44 заклади освіти — з 22 жовтня по 1 листопада.



Як організували осінні канікули в школах обласного підпорядкування

Володимирська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;

Волинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 31 жовтня;

Крупівський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;

Рожищенський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;

Володимирський спортивний ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні — з 26 жовтня по 1 листопада;

Люблинецький ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;

Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;

Княгининівський ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;

Нововолинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;

Головненська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;

Нововолинська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;

Заболоттівська спеціальна школа — з 24 жовтня по 1 листопада.

Цьогоріч у Волинській області, додав Роман Поліщук, мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 506 шкіл.

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На осінніх канікулах наразі — 71 навчальний заклад області.Берестечківська ТГ — 7 закладів освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 рокуВелимченська ТГ — 2 заклади освіти — з 22 грудня 2026 року по 11 січня 2027 рокуГородищенська ТГ — 7 закладів освіти — наразі термін не визначений;Дубечненська ТГ — 8 закладів освіти — наразі термін не визначений;Камінь-Каширська ТГ — 24 заклади освіти — наразі термін не визначений;Ківерцівська ТГ — 12 закладів освіти — наразі термін не визначений;Колодяжненська ТГ — 10 закладів освіти — перенесено на січень;Олицька ТГ — 8 закладів освіти — з 25 грудня 2026 року по 17 січня 2027 рокуСошичненська ТГ — 7 закладів освіти — перенесено на січень.Боратинська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Велицька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Вишнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Володимирська МТГ — 8 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;Головненська ТГ — 7 закладів освіти — з 24 жовтня по 1 листопада;Горохівська МТГ — 20 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Доросинівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Дубівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Заболоттівська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Забродівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Затурцівська ТГ — 7 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Зимнівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Іваничівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Ковельська МТГ — 19 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Колківська ТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Копачівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Литовезька ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Локачинська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Луківська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Люблинецька ТГ — 2 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Любомльська ТГ — 10 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Маневицька ТГ — 15 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Мар'янівська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Нововолинська МТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Оваднівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Павлівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Підгайцівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Поворська ТГ — 3 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Поромівська ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Прилісненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Ратнівська ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Рівненська ТГ — 4 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Рожищенська МТГ — 16 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Самарівська ТГ — 5 закладів освіти — з 27 жовтня по 1 листопада;Сереховичівська ТГ — 3 заклади освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Смідинська ТГ — 1 заклад освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Старовижівська ТГ — 9 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Торчинська ТГ — 6 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Турійська ТГ — 14 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Устилузька ТГ — 5 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Цуманська ТГ — 11 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада;Шацька ТГ — 8 закладів освіти — з 26 жовтня по 1 листопада.Голобська ТГ — 4 заклади освіти — з 19 жовтня по 25 жовтня;Любешівська ТГ — 23 заклади освіти — з 20 жовтня по 23 жовтня;Луцька ТГ — 44 заклади освіти — з 22 жовтня по 1 листопада.Володимирська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;Волинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 31 жовтня;Крупівський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;Рожищенський навчально-реабілітаційний центр — з 26 жовтня по 1 листопада;Володимирський спортивний ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні — з 26 жовтня по 1 листопада;Люблинецький ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;Княгининівський ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;Нововолинський науковий ліцей — з 26 жовтня по 1 листопада;Головненська спеціальна школа «Центр освіти» — з 24 жовтня по 1 листопада;Нововолинська спеціальна школа — з 26 жовтня по 1 листопада;Заболоттівська спеціальна школа — з 24 жовтня по 1 листопада.Цьогоріч у Волинській області, додав Роман Поліщук, мережа закладів загальної середньої освіти нараховує 506 шкіл.

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