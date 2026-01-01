Фіктивні працевлаштування: у Луцьку директора ліцею та його заступниць звільнили з-під домашнього арешту





До цього обвинувачувані педагоги були під домашнім арештом, тепер вони мають особисте зобов'язання, повідомив кореспондент



Показувати обличчя обвинувачуваних і їх захисників суд заборонив.



Фіктивні працевлаштування у Луцькому ліцеї №15: змінили запобіжні заходи шістьом педагогам

Перше судове засідання у справі про фіктивні працевлаштування чоловіків у Луцькому ліцеї №15, 22 жовтня 2026 року. Суспільне Луцьк

Прокурор Тарас Гуцуляк клопотав про продовження для педагогів запобіжного заходу у виді домашнього арешту.



«Йдеться про заволодінні коштами у сумі мільйон 762 тисячі гривень, які виділялись на зарплату фіктивним працівникам. Також у двох обвинувачених є підробка документів, а в однієї — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом», — сказав прокурор Тарас Гуцуляк.



Суддя Олеся Калькова, аргументуючи зміну запобіжного заходу педагогам зазначила, що вони під час перебування під домашнім арештом «продемонстрували бездоганну процесуальну поведінку, а обвинувачений директор ліцею Олег Гребенюк має проблеми зі здоров'ям.



Під час судового засідання захисник заступниці директора ліцею з навчально-виховної роботи Марини Поліщук, клопотав про її повернення на роботу. Суд відмовив жінці, аргументуючи це тим, що вона матиме доступ до робочої документації та може впливати на свідків у справі.



Наступне судове засідання суддя призначила на 11 листопада.



Що відомо про працевлаштування псевдопедагогів у ліцеї №15

Керівний склад одного з ліцеїв міста Луцька викрили на фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних та привласненні їхніх зарплат на початку травня 2026 року. Тоді обшуки відбулися в навчальному закладі та у кабінетах керівництва ліцею.



За даними сліства, на папері до школи оформили 12 чоловіків на посади асистентів учителів, яким нарахували й виплатили понад 1,7 млн грн зарплат і премій. Майже мільйон гривень із цих коштів вони перерахували організаторам схеми.



Справу, де серед обвинувачених — директор, дві його заступниці, секретар і вчитель, передали до суду на початку жовтня. У разі доведення вини у часникам схеми може загрожувати до 12 років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директору Луцького ліцею №15, двом його заступницям, секретарю і вчителю, яких обвинувачують в організації схеми фіктивних працевлаштувань чоловіків, змінили запобіжні заходи.До цього обвинувачувані педагоги були під домашнім арештом, тепер вони мають особисте зобов'язання, повідомив кореспондент Суспільного , який побував на судовому засіданні.Показувати обличчя обвинувачуваних і їх захисників суд заборонив.Фіктивні працевлаштування у Луцькому ліцеї №15: змінили запобіжні заходи шістьом педагогамПерше судове засідання у справі про фіктивні працевлаштування чоловіків у Луцькому ліцеї №15, 22 жовтня 2026 року. Суспільне ЛуцькПрокурор Тарас Гуцуляк клопотав про продовження для педагогів запобіжного заходу у виді домашнього арешту.«Йдеться про заволодінні коштами у сумі мільйон 762 тисячі гривень, які виділялись на зарплату фіктивним працівникам. Також у двох обвинувачених є підробка документів, а в однієї — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом», — сказав прокурор Тарас Гуцуляк.Суддя, аргументуючи зміну запобіжного заходу педагогам зазначила, що вони під час перебування під домашнім арештом «продемонстрували бездоганну процесуальну поведінку, а обвинувачений директор ліцею Олег Гребенюк має проблеми зі здоров'ям.Під час судового засідання захисник заступниці директора ліцею з навчально-виховної роботи Марини Поліщук, клопотав про її повернення на роботу. Суд відмовив жінці, аргументуючи це тим, що вона матиме доступ до робочої документації та може впливати на свідків у справі.Наступне судове засідання суддя призначила на 11 листопада.Керівний склад одного з ліцеїв міста Луцька викрили на фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних та привласненні їхніх зарплат на початку травня 2026 року. Тоді обшуки відбулися в навчальному закладі та у кабінетах керівництва ліцею.За даними сліства, на папері до школи оформили 12 чоловіків на посади асистентів учителів, яким нарахували й виплатили понад 1,7 млн грн зарплат і премій. Майже мільйон гривень із цих коштів вони перерахували організаторам схеми.Справу, де серед обвинувачених — директор, дві його заступниці, секретар і вчитель, передали до суду на початку жовтня. У разі доведення вини у часникам схеми може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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