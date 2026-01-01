Фіктивні працевлаштування: у Луцьку директора ліцею та його заступниць звільнили з-під домашнього арешту
Сьогодні, 05:28
Директору Луцького ліцею №15, двом його заступницям, секретарю і вчителю, яких обвинувачують в організації схеми фіктивних працевлаштувань чоловіків, змінили запобіжні заходи.
До цього обвинувачувані педагоги були під домашнім арештом, тепер вони мають особисте зобов'язання, повідомив кореспондент Суспільного, який побував на судовому засіданні.
Показувати обличчя обвинувачуваних і їх захисників суд заборонив.
Фіктивні працевлаштування у Луцькому ліцеї №15: змінили запобіжні заходи шістьом педагогам
Перше судове засідання у справі про фіктивні працевлаштування чоловіків у Луцькому ліцеї №15, 22 жовтня 2026 року. Суспільне Луцьк
Прокурор Тарас Гуцуляк клопотав про продовження для педагогів запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
«Йдеться про заволодінні коштами у сумі мільйон 762 тисячі гривень, які виділялись на зарплату фіктивним працівникам. Також у двох обвинувачених є підробка документів, а в однієї — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом», — сказав прокурор Тарас Гуцуляк.
Суддя Олеся Калькова, аргументуючи зміну запобіжного заходу педагогам зазначила, що вони під час перебування під домашнім арештом «продемонстрували бездоганну процесуальну поведінку, а обвинувачений директор ліцею Олег Гребенюк має проблеми зі здоров'ям.
Під час судового засідання захисник заступниці директора ліцею з навчально-виховної роботи Марини Поліщук, клопотав про її повернення на роботу. Суд відмовив жінці, аргументуючи це тим, що вона матиме доступ до робочої документації та може впливати на свідків у справі.
Наступне судове засідання суддя призначила на 11 листопада.
Що відомо про працевлаштування псевдопедагогів у ліцеї №15
Керівний склад одного з ліцеїв міста Луцька викрили на фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних та привласненні їхніх зарплат на початку травня 2026 року. Тоді обшуки відбулися в навчальному закладі та у кабінетах керівництва ліцею.
За даними сліства, на папері до школи оформили 12 чоловіків на посади асистентів учителів, яким нарахували й виплатили понад 1,7 млн грн зарплат і премій. Майже мільйон гривень із цих коштів вони перерахували організаторам схеми.
Справу, де серед обвинувачених — директор, дві його заступниці, секретар і вчитель, передали до суду на початку жовтня. У разі доведення вини у часникам схеми може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
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До цього обвинувачувані педагоги були під домашнім арештом, тепер вони мають особисте зобов'язання, повідомив кореспондент Суспільного, який побував на судовому засіданні.
Показувати обличчя обвинувачуваних і їх захисників суд заборонив.
Фіктивні працевлаштування у Луцькому ліцеї №15: змінили запобіжні заходи шістьом педагогам
Перше судове засідання у справі про фіктивні працевлаштування чоловіків у Луцькому ліцеї №15, 22 жовтня 2026 року. Суспільне Луцьк
Прокурор Тарас Гуцуляк клопотав про продовження для педагогів запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
«Йдеться про заволодінні коштами у сумі мільйон 762 тисячі гривень, які виділялись на зарплату фіктивним працівникам. Також у двох обвинувачених є підробка документів, а в однієї — легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом», — сказав прокурор Тарас Гуцуляк.
Суддя Олеся Калькова, аргументуючи зміну запобіжного заходу педагогам зазначила, що вони під час перебування під домашнім арештом «продемонстрували бездоганну процесуальну поведінку, а обвинувачений директор ліцею Олег Гребенюк має проблеми зі здоров'ям.
Під час судового засідання захисник заступниці директора ліцею з навчально-виховної роботи Марини Поліщук, клопотав про її повернення на роботу. Суд відмовив жінці, аргументуючи це тим, що вона матиме доступ до робочої документації та може впливати на свідків у справі.
Наступне судове засідання суддя призначила на 11 листопада.
Що відомо про працевлаштування псевдопедагогів у ліцеї №15
Керівний склад одного з ліцеїв міста Луцька викрили на фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних та привласненні їхніх зарплат на початку травня 2026 року. Тоді обшуки відбулися в навчальному закладі та у кабінетах керівництва ліцею.
За даними сліства, на папері до школи оформили 12 чоловіків на посади асистентів учителів, яким нарахували й виплатили понад 1,7 млн грн зарплат і премій. Майже мільйон гривень із цих коштів вони перерахували організаторам схеми.
Справу, де серед обвинувачених — директор, дві його заступниці, секретар і вчитель, передали до суду на початку жовтня. У разі доведення вини у часникам схеми може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
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