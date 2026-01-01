Чи очікувати магнітні бурі 23 жовтня: прогноз

Магнітні бурі 23 жовтня 2026 року не повинні бути сильними, за попереднім прогнозом NOAA. Геомагнітична активність протягом трьох днів може коливатися від спокійного рівня до підвищеного.У п’ятницю 23 жовтня 2026 року, значної геомагнітної бурі за попередніми розрахунками не очікується. Згідно з 27-денним прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, максимальний прогнозований Kp-індекс у п'ятницю становить 2.Це означає, що геомагнітна активність може дещо змінюватися, але показники не досягають рівня, який зазвичай відповідає магнітній бурі.Водночас важливо враховувати, що йдеться про попередній прогноз. Тому фактичні показники можуть відрізнятися від попередніх розрахунків.Kp-індекс на 22 жовтня 2026 рокуУ четвер, 22 жовтня, максимальне прогнозоване значення планетарного Kp-індексу становить 3.Читайте також:Магнітні бурі 20–22 жовтня 2026 року: коли очікують пік K-індексу та як уберегтисяТакий показник відповідає відносно спокійній геомагнітній обстановці. За цим прогнозом, магнітна буря першого рівня G1 не очікується.Kp-індекс характеризує збурення магнітного поля Землі. Його розраховують за шкалою від 0 до 9, використовуючи дані геомагнітних обсерваторій. Що вищий показник, то сильніші коливання магнітного поля.У поясненні до планетарного індексу фахівці NOAA наголошують: Kp є важливим показником збурень магнітного поля Землі, за яким, зокрема, визначають потребу в геомагнітних попередженнях.Отже, четвер не має стати днем із вираженою геомагнітною активністю. Однак для точнішого розуміння ситуації варто стежити за оновленнями прогнозу ближче до дати.Магнітні бурі 23 жовтня: чи очікується посилення активностіУ п’ятницю, 23 жовтня, геомагнітна активність, за попередніми розрахунками, буде ще нижчою. Максимальний прогнозований Kp-індекс становить 2.Це відповідає спокійному стану магнітного поля Землі. Ознак потужного геомагнітного шторму в цьому прогнозі немає.Kp-індекс не варто плутати з індексом ультрафіолетового випромінювання або кількістю сонячних спалахів. Він показує саме ступінь збурення земного магнітного поля, пов’язаного з процесами в навколоземному космічному середовищі.Фахівці Британської геологічної служби (British Geological Survey, BGS) також пояснюють, що значення Kp нижче 3 належать до спокійного діапазону, тоді як показники від приблизно 3 до 5 свідчать про активнішу геомагнітну обстановку. Значення Kp близько 5 відповідає слабкій магнітній бурі рівня G1.Тому 23 жовтня, якщо прогноз справдиться, буде найспокійнішим днем із трьох за показником геомагнітної активності.