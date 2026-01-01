23 жовтня на Волині: гортаючи календар

Андрія Ольхового (на фото).



Також цього дня іменини за церковним календарем відзначають Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору(на фото).Також цього дня іменини за церковним календарем відзначають Петро, Яків, Микола, Іван, Максим, Володимир, Олександр, Ігнатій, Омелян, Опанас.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

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