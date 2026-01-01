Від поранень помер воїн з Волині Андрій Глущук

Гіркі звістки ніяк не полишають Камінь-Каширську громаду. Ще один розквітлий цвіт обірвала війна.Про втрату воїна-краянина повідомили у Камінь-Каширській громаді."21 жовтня 2026 р., після отриманих поранень, зупинилося серце молодого відважного Оборонця з Каменя-Каширського – Андрія Ігоровича Глущука, 1995 року народження. До останнього лікарі боролися за його життя, та, на превеликий жаль, врятувати воїна не вдалося… Андрій обрав шлях Захисника, аби рідна земля була вільною, аби українці жили під мирним небом. Пройшов крізь запеклі бої, віддаючи свої сили й молодість заради Батьківщини, заради кожного з нас", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.