На Волині директорка та працівниці інтернату могли привласнити 2,4 млн гривень пенсій підопічних

На Волині директорку та двох працівниць одного з інтернатів підозрюють у привласненні понад 2,4 млн грн пенсій підопічних.Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини«Люди, які живуть в інтернатних закладах, мають право на гідні умови, належний догляд і власні гроші. Але що робити, якщо вони не можуть вільно розпоряджатися навіть своєю пенсією, а документи про рух коштів зникають? Саме з такими обставинами зіткнулася моя команда під час відвідування Руденського психоневрологічного інтернату на Волині у вересні», — підкреслив Уповноважений.Лубінець зауважив, що в закладі не було укриття, мешканці не мали вільного доступу до питної води, а люди, які потребували спеціального харчування, не отримували дієтичного меню. Офіс Омбудсмана зафіксував нестачу меблів, неналежний санітарний стан окремих приміщень і порушення під час надання психіатричної допомоги.«Але особливе занепокоєння викликала ситуація з пенсіями підопічних. Люди скаржилися, що не можуть самостійно розпоряджатися своїми грошима та купувати необхідні речі. Адміністрація не надала достатніх фінансових документів, щоб перевірити, як ці кошти обліковували й витрачали», — акцентував Омбудсман України.Офіс Омбудсмана продовжив перевірку. І виявив, що журнали обліку надходження та витрачання пенсій за 2025–2026 роки знищили без належного документального оформлення. Інформації про залишки коштів померлих мешканців адміністрація також не надала. У сейфі закладу знайшли конверт із 9 266 гривнями, які належали одній із померлих підопічних.«Ідеться про гроші людей, які особливо потребують захисту. І замість того, щоб бути впевненими у збереженні своїх коштів, вони скаржилися, що не можуть вільно ними розпоряджатися. Це неприпустима ситуація, яка потребувала ретельної перевірки», — зауважив Лубінець.Уповноважений невідкладно направив повідомлення про можливе кримінальне правопорушення до Волинської обласної прокуратури. Матеріали Уповноваженого долучили до кримінального провадження. Згодом правоохоронці провели обшуки, зокрема за місцем проживання директорки інтернату. За інформацією із судових матеріалів, вилучили готівку, банківські картки підопічних, квитанції про зняття коштів і чорнові записи.Директорці інтернату та двом працівницям повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах. За версією слідства, вони могли привласнити понад 2,4 мільйона гривень пенсійних коштів підопічних. Наразі директорка перебуває під вартою.«Цей жахливий випадок показує, чому відвідування Національного превентивного механізму мають реальне значення. Вони дають змогу побачити те, що може залишатися прихованим за стінами закладу, почути людей без присутності персоналу й домогтися реагування на виявлені порушення», — вважає Уповноважений.Показова деталь: директорка інтернату сама сказала, що так ретельно, як Офіс Омбудсмана, її ще ніхто не перевіряв. І це ще раз доводить, наскільки важливий незалежний контроль там, де люди не завжди можуть самі заявити про порушення своїх прав.Пенсія людини — не гроші адміністрації. А залежність від сторонньої допомоги не означає, що можна зневажати її права чи користуватися її вразливістю.«Я й надалі стежитиму за перебігом розслідування та вимагатиму усунення виявлених порушень. Повідомлення про підозру — це важливий крок, але тепер необхідно встановити всі обставини, забезпечити захист мешканців і зробити все можливе, щоб подібне не повторилося», — підсумував Лубінець.