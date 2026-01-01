Від російської атаки поранені чоловік і дворічна дитина: у Луцьку родині нададуть тимчасове житло

В обласному центрі Волині сім'ї, яка постраждала від російської атаки, нададуть тимчасове житло, оскільки квартира сім'ї зазнала пошкоджень.Про це повідомили у Луцькій міській раді.14 жовтня російська атака пошкодила дві багатоповерхівки в Луцьку на проспекті Соборності. Представники міськради відвідали на Соборності, 32Б, сімʼю, яка найбільше постраждала. Поранені батько та дворічна дитина, квартира зазнала значних руйнувань.Дружина розповіда, що під час російської атаки чоловік забрав дитину від вікна, а коли дійшов з нею до середини кімнати, їх прибило.Внаслідок обстрілу поранення отримали чоловік і дитина, якій 2 роки 4 місяці. На момент атаки у квартирі перебували чоловік, дружина і двоє дітей. У чоловіка – складне поранення, в дитинки – осколок і струс мозку.Житло теж зазнало пошкоджень - тріснули несучі стіни, багато пошкоджень.Заступник Луцького міського голови Роман Кравчук запевнив, що Луцька міська рада підключається до вирішення проблеми - реабілітації чоловіка, дитини, покращення житлових умов."Луцька територіальна громада не залишить наших людей один на один з проблемою", - резюмував заступник міського голови.Міська рада долучається, щоб допомогти з реабілітацією та вирішенням житлового питання.Як відомо, під час російської атаки на Луцьк 14 жовтня пошкоджень зазнали 8 квартир у двох будинках.