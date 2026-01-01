НАТО дозволить Україні купувати зброю через своє агентства NSPA
22 жовтня, 23:19
Україна зможе купувати зброю через Агентство НАТО з питань підтримки та закупівель. Це зробить оборонні поставки швидшими й дешевшими.
Про це повідомляє DW.
Північноатлантичний альянс дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через Агентство НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA). Про це директорка з підтримки операцій NSPA Жаклін Борсбум повідомила в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в четвер, 22 жовтня.
Рішення потенційно дозволить Україні отримувати оборонні поставки швидше й дешевше, наблизить її оборонну промисловість до західних союзників, а також надасть Києву додатковий канал для закупівель, щоб не покладатися виключно на двосторонні переговори.
"Це дає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектра можливостей, які ми пропонуємо: досвід у сфері закупівель, допоміжні послуги та доступ до вже сформованої промислової бази", - зазначила Борсбум.
За її словами, Україна зможе заощаджувати завдяки великим замовленням.
НАТО дозволило українським компанія брати участь в тендерах NSPA
У квітні НАТО дозволило українським оборонним компаніям брати участь в тендерах NSPA, нагадує FT.
Минулого тижня Агентство НАТО провело у Києві захід за участю близько 150 українських компаній, де виробникам пояснили, як зареєструватися серед потенційних постачальників і брати участь у закупівлях.
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Про це повідомляє DW.
Північноатлантичний альянс дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через Агентство НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA). Про це директорка з підтримки операцій NSPA Жаклін Борсбум повідомила в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в четвер, 22 жовтня.
Рішення потенційно дозволить Україні отримувати оборонні поставки швидше й дешевше, наблизить її оборонну промисловість до західних союзників, а також надасть Києву додатковий канал для закупівель, щоб не покладатися виключно на двосторонні переговори.
"Це дає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектра можливостей, які ми пропонуємо: досвід у сфері закупівель, допоміжні послуги та доступ до вже сформованої промислової бази", - зазначила Борсбум.
За її словами, Україна зможе заощаджувати завдяки великим замовленням.
НАТО дозволило українським компанія брати участь в тендерах NSPA
У квітні НАТО дозволило українським оборонним компаніям брати участь в тендерах NSPA, нагадує FT.
Минулого тижня Агентство НАТО провело у Києві захід за участю близько 150 українських компаній, де виробникам пояснили, як зареєструватися серед потенційних постачальників і брати участь у закупівлях.
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