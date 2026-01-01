НАТО дозволить Україні купувати зброю через своє агентства NSPA





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Північноатлантичний альянс дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через Агентство НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA). Про це директорка з підтримки операцій NSPA Жаклін Борсбум повідомила в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в четвер, 22 жовтня.



Рішення потенційно дозволить Україні отримувати оборонні поставки швидше й дешевше, наблизить її оборонну промисловість до західних союзників, а також надасть Києву додатковий канал для закупівель, щоб не покладатися виключно на двосторонні переговори.



"Це дає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектра можливостей, які ми пропонуємо: досвід у сфері закупівель, допоміжні послуги та доступ до вже сформованої промислової бази", - зазначила Борсбум.



За її словами, Україна зможе заощаджувати завдяки великим замовленням.



НАТО дозволило українським компанія брати участь в тендерах NSPA

У квітні НАТО дозволило українським оборонним компаніям брати участь в тендерах NSPA, нагадує FT.



Минулого тижня Агентство НАТО провело у Києві захід за участю близько 150 українських компаній, де виробникам пояснили, як зареєструватися серед потенційних постачальників і брати участь у закупівлях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна зможе купувати зброю через Агентство НАТО з питань підтримки та закупівель. Це зробить оборонні поставки швидшими й дешевшими.Про це повідомляє DW. Північноатлантичний альянс дозволить Україні купувати зброю, боєприпаси та військову техніку через Агентство НАТО з питань підтримки та закупівель (NSPA). Про це директорка з підтримки операцій NSPA Жаклін Борсбум повідомила в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в четвер, 22 жовтня.Рішення потенційно дозволить Україні отримувати оборонні поставки швидше й дешевше, наблизить її оборонну промисловість до західних союзників, а також надасть Києву додатковий канал для закупівель, щоб не покладатися виключно на двосторонні переговори."Це дає Україні більш структурований механізм для використання широкого спектра можливостей, які ми пропонуємо: досвід у сфері закупівель, допоміжні послуги та доступ до вже сформованої промислової бази", - зазначила Борсбум.За її словами, Україна зможе заощаджувати завдяки великим замовленням.НАТО дозволило українським компанія брати участь в тендерах NSPAУ квітні НАТО дозволило українським оборонним компаніям брати участь в тендерах NSPA, нагадує FT.Минулого тижня Агентство НАТО провело у Києві захід за участю близько 150 українських компаній, де виробникам пояснили, як зареєструватися серед потенційних постачальників і брати участь у закупівлях.

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